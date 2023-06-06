Сначала слепота, а потом смерть: Роспотребнадзор предупреждает приморцев об опасном напитке

По этикетке и не скажешь, что это смертельная отрава. Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области.

Роспотребнадзор Приморья официально предупредил жителей края об опасном напитке «Мистер сидр». По официальным данным от марки этого алкоголя умерло 26 человек – все из разных регионов страны, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В стране зарегистрированы случаи отравления, в том числе с летальными исходами, алкогольным пивным напитком под торговым наименованием «Мистер сидр», изготовленным на территории Самарской области.

– Управление призывает не употреблять пивной напиток «Мистер сидр». При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, – заявили в ведомстве.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Глава Димитровграда Андрей Большаков на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил о 23 случаях отравления сидром в Димитровграде Ульяновской области, которые произошли с 3 по 5 июня. В больницу, по данным мэра обратилось именно такое количество пациентов, однако девять из них спасти не удалось.

Также нашим коллегам из Ульяновской области источник из медучреждения рассказала, что от этого сидра люди слепнут, а потом умирают. Одна из отравившихся – 16-летняя девочка, выпивала вместе с 25-летней сестрой. За жизнь несовершеннолетней борются врачи, а сестра выпила больше – к сожалению, спасти ее не удалось.

По официальным данным на данный момент в Ульяновской области от смертельного коктейля из жизни ушло 16 человек.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Самарской области увеличилось число погибших от отравления сидром. По состоянию на утро вторника 6 июня 2023 года от отравления контрафактным алкоголем скончались шесть человек, 14 лежат в больнице.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Два человека умерли в Богородске и еще несколько (пока точное количество неизвестно) поступило в больницы с отравлением. Как поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, уже появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем, к сожалению, не обошлось и без летальных исходов. Сейчас несколько человек находятся в реанимации. По предварительной информации, причиной отравлений стал этилен гликолем.

И ДРУГИЕ…

Буквально недавно поступила информация из Пензы – там госпитализированы три человека с отравлением алкоголем. Всего число пострадавших от суррогатного сидра в России превысило 60 человек.

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