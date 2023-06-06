Уехали из генконсульства мама с сыном 4 июня. Фото: из соцсетей

Во Владивостоке жена и 15-летний сын представителя Генерального консульства КНДР Цой Ен Нама уехали на такси и пропали. Волонтеры «ПримПоиска» просят помочь в отыскать пропавших. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Уехали из генконсульства мама с сыном 4 июня.

Ким Кум Сун была одета в белую рубашку и черные брюки, а Пак Квон Чжу в черную ветровку и серые брюки.

Волонтеры просят всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, позвонить по следующим телефонам: 8 (423) 240-38-65, 102 или 112 (полиция), 8 (914) 721-22-32, 8 (902) 505-17-56 (волонтеры).

Редакция также обратилась к Андрею Броварцу, послу по особым поручениям по вопросам координации внешнеполитических и международных мероприятий во Владивостоке и другим субъектах ДФО. Он рассказал, что официального запроса от Генконсульства о пропаже людей нет, никто не обращался. При необходимости МИД готов оказать всю необходимую поддержку.

Также «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с представителем «ПримПоиска», но там информацию не комментируют. Редакция ждет ответы официальных служб.

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