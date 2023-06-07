Это фальшивка: приморские кассиры не верят в возвращение банкнот номиналом 5 рублей

Пятирублевые купюры перестали печатать в России в 1998 году, а в 2013-м из оборота вышла и бумажная «десятка». Фото: ИВАНОВА Диана

Периодически в социальных сетях Приморья появляются сообщения, что в различных магазинах и заведениях у людей не принимают пятирублевые купюры, выпуск которых Центробанк России возобновил весной 2023 года. Кассиры считают, что это – поддельные деньги или просто шуточная банкнота. «Комсомольская правда – Владивосток» попросила представителей Дальневосточного главного управления Банка России разъяснить момент с появлением в обороте старых-новых бумажных средств.

Пятирублевые купюры перестали печатать в России в 1998 году, а в 2013-м из оборота вышла и бумажная «десятка». Производство таких банкнот на тот момент было нецелесообразным – и спрос большой, и быстро изнашиваются, поэтому приняли решение перейти на монеты. Сейчас подорожал металл для чеканки, а технологии для производства бумажных денег улучшили. В общем, «звезды сошлись», и ЦБ РФ возобновил печать банкнот номиналом пять и десять рублей.

Ближе к концу весны деньги «разошлись», однако не все до сих пор об этом знают, поэтому иногда продавцы, кассиры и другие личности, работающие с наличными средствами, не верят в протягиваемые «бумажки». Особо большое сомнение вызывают именно пятирублевые купюры. Однако их использование правомерно.

– Первая партия купюр достоинством в пять и десять рублей поступила в Приморье в начале II квартала текущего года (апрель). Банкноты являются законным средством наличного платежа и обязательны к приему во все виды платежей на территории России. Подробное описание банкнот и признаков их подлинности можно найти на сайте Банка России и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», – ответили «Комсомолке» в ДВ ГУ Центробанка.

В пресс-службе учреждения добавили, что теперь банкноты дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Кроме того, отметим, что речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И монеты, и банкноты находятся в обращении.

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