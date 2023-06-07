В галерее «Арка» во Владивостоке проходит выставка Владимира и Татьяны Погребняк «Сенокос»

«Медитатор», Владимир Погребняк. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

С 31 мая по 24 июня в стенах галереи «Арка» проходит выставка «Сенокос» (16+). Она стала первым проектом Владимира и Татьяны Погребняк за 45 лет творческой и семейной жизни. Сенокосная пора стала некой отсылкой к крестьянской жизни, обращением к корням и ныне утраченным славянским традициям. Передать задумку проекта пара решила в привычной и давно знакомой манере для каждого из них: Татьяна в технике ассамбляж, Владимир живописью в направлении «духовного формализма». «Комсомольская правда – Владивосток» прогулялась по выставочному залу и запечатлела яркие моменты экспозиции.

Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Над идеей совместного проекта пара размышляла с первых лет совместной жизни, и вот, спустя много лет в творческой биографии обоих художников случился «Сенокос». Историю непростого пути, который живописцы прошли в поисках себя и темы для общей выставки, гости галереи смогут проследить на работе Татьяны под названием «Извилистая дорога». А вот о том, как супруги дорабатывали и реализовывали задумку, рассказал Владимир:

«Приходи на сеновал», Владимир Погребняк. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

– Что касается этой выставки – я, конечно, немного сделал так, чтобы Татьяна себя комфортно чувствовала. Я смотрел ей работы, свои работы, и вот эта тема сенокоса приемлемой для нас двоих оказалась. Чтобы не диссонировать, по крайней мере колористически друг друга не убивать и не перебивать. А если рассказывать, почему выставка про сенокос… Кошение травы у славян было почти праздником. И художники всегда обращались к этой теме в поисках единения человека с природой. Так, Аркадий Пластов для меня стал вообще настольной книгой. Она так и называлась «Сенокос».

Работы Татьяны Погребняк. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

У выставки есть ограничение «16+» из-за присущего сенокосу светлого эротизма, который Владимир Погребняк отразил в нескольких своих работах:

– В славянской традиции народ не просто ходил с песнями и танцами на сенокос, а что этот праздник был наполнен светлым эротизмом. Я когда это прочитал – обалдел и подумал, что опередил событие. Но хотелось оставаться в рамках дозволенного. Поскольку мы на выставке 16+ написали. Вот и старались быть корректными, не переходя некую черту.

Татьяна Погребняк. Без названия . Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Посетить выставку и познакомиться с работами двух выдающихся художников Приморского края можно абсолютно бесплатно со вторника по субботу с 11:00 до 18:00.

«На круги своя, Татьяна Погребняк. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

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