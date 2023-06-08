Новое грандиозное шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе впервые во Владивостоке!

«Бурлеск» будет радовать Владивосток все лето. Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

С 10 июня и все лето на манеже Владивостокского цирка Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное шоу «Бурлеск» — настоящую жемчужину Российской государственной цирковой компании, созданную на основе номеров, покоривших Княжеский дом Монако!

Когда-то в далеком, 2000-ом году, манеж Владивостокского Государственного цирка стал стартовой точкой в невероятном творческом пути Заслуженного артиста России Гии Эрадзе! На сегодняшний день он известнейший на весь мир деятель циркового искусства. И этим летом Король манежа подготовил настоящий подарок – сюрприз для гостей и жителей Приморья! Новое грандиозное шоу «Бурлеск»!

Готовьтесь, будет много света, музыки, страз, фантастических, юмористических и даже опасных аттракционов. От манежа невозможно будет оторвать глаз, ведь в состав шоу «Бурлеск» входят номера, ставшие обладателями главной цирковой награды мира – «Золотого клоуна» Международного циркового фестиваля в Монте-Карло и многих других высших наград престижных российских и зарубежных конкурсов и фестивалей циркового искусства.

Это яркое и грандиозное шоу. Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«Комсомольская правда – Владивосток» воочию убедилась, что это заслуженная награда, и готова приоткрыть (но совсем чуть-чуть) завесу тайны накануне премьеры, которая состоится уже 10 июня.

Впервые «Бурлеск» презентовали на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, и это шоу собирало аншлаги целый год. Особой гордостью является уникальнейший номер Групповой трансформации «Фаберже». Он пропитан роскошью старинного Петербурга. На арене Владивостокского цирка появятся шесть огромных копий ювелирных изделий Карла Фаберже. Артистки балета в роскошных платьях, символизирующих достопримечательности Петербурга, продефилируют на манеже, а затем появится известный всем Щелкунчик и начнется настоящий бал. Аналога такому номеру в мире нет. По словам директора продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элины Лазаревской, этому номеру стоя аплодировала публика Монте-Карло и лично Принцесса Монако Стефания.

Гия Эрадзе является автором идеи и создателем шоу «Бурлеск». Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Уже два года новый проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Артисты очень ждали гастролей в столице Приморья. По словам балетмейстера шоу Татьяны Широковой, для нее этот манеж тоже когда-то стал точкой старта в ее карьере цирковой артистки. Также она поблагодарила наш город за то, что он подарил «Королевскому цирку Гии Эрадзе» незаменимого режиссера-постановщика Евгения Шевцова.

Клоун Харри. Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В труппу цирка входят только лучшие из лучших. На манеж выйдут яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная Русская кадриль и бесстрашные «Акробаты на встречных качелях», ловкие «Жонглеры на стрелах». Здесь даже есть сказочный «Пегас»! Но и привычные манежу животные конечно же тоже будут: лемуры, гиббоны, ламы, медведи, зебры и многие другие.

Пегас. Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В финале шоу из-под купола цирка прольется настоящий дождь, в струях воды воздушные гимнасты (супруги Диляра и Марат Бикмаевы) в эффектном номере «Погружаясь в любовь» демонстрируют сложные трюки без страховки! Этот номер завоевал золото на цирковом фестивале «Без границ» в 2022 году.

Золотой воин. Фото: «Королевский цирк Гии Эрадзе». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Помимо работы артистов и дрессировщиков отдельное внимание заслуживает масштаб сложных технических декораций, современные спецэффекты, эксклюзивные костюмы от лучших дизайнеров и авторская музыка. В финале шоу зазвучит песня «Аплодисменты» в исполнении Народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова. Все это на манеже Владивостокского цирка с 10 июня. «Бурлеск» – это шоу, разбивающее все стереотипы о том, что цирк, это только для детей, его должен увидеть каждый! Гастроли нового шоу Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» «Бурлеск» продлятся все лето!

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