Соски на лапах? В ветклинике Владивостока изуродовали собаку

Хозяева несчастного животного уже наняли адвоката, который теперь разбирается в этой истории. Фото: goldenmost.ru.

Операция по удалению опухоли у собаки обернулась настоящим скандалом в столице Приморья. После хирургического вмешательства на лапе животного появились соски. Ветеринары теперь разводят руками, да и изменить, судя по всему, уже ничего нельзя. Хозяева с таким положением дел в корне не согласны и готовы дойти до суда. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вопиющая история, о которой поведал «Золотой мост», случилась в мае 2023 года. Любящие хозяева маленького цверг-пинчера обнаружили на лапе у питомца опухоль и незамедлительно направились в ветеринарную клинику. Там врачи с горечью констатировали – новообразование придется удалять хирургическим путем. Времени на долгие раздумья не было, владельцы питомца сразу же дали согласие на операцию. Тогда они еще не знали, чем обернется лечение любимца.

18 мая хозяева приехали забирать пса. Тогда же они и обнаружили то, что вообще пока не подается никакому объяснению: на лапе у цверг-пинчера появились соски. Их вместе с кожей с живота на конечность «заботливо» пересадили местные хирурги. Как уверяют сами владельцы, вся эта «косметическая» операция проводилась без их согласия. Естественно, на выходе из лечебного учреждения люди получили попросту изуродованного пса.

Соски «переехали» на конечность. Фото: goldenmost.ru.

Такое положение дел собачников не устроило, и они высказали серьезные претензии клинике. Хозяева несчастного животного уже наняли адвоката, который теперь разбирается в этой истории. Не исключено, что совсем скоро дело дойдет и до суда.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в ветеринарную клинику, где провели столь «уникальную» операцию. Собеседник корреспондента ответил, что руководства пока нет на месте, а перезвонить и задать все интересующие вопросы можно будет только через несколько дней.

Также «Комсомолка» связалась с адвокатом пострадавшей стороны за комментарием. Редакция продолжит следить за развитием событий.

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