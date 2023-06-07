Острая конкуренция: во Владивостоке подвели итоги голосования по благоустройству общественных пространств

Голосование закончилось в конце мая. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке 15 апреля запустили голосование, в рамках которого жители приморской столицы выбирали, какие общественные территории будут благоустроены в 2024 году. Опрос завершился 31 мая, в пресс-службе администрации города огласили официальные результаты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в мэрии, первое место по итогам опроса заняла территория в районе Ватутина, 26, которая набрала 11 846 голосов, второе место – Жигура, 6, (11 480 человек), третье – Кирова, 11б, (9 292 жителя).

Следующий этап работы – разработка концепции благоустройства, после того, как она будет готова, ее представят жителям на общественных обсуждениях.

– В последние дни была очень острая конкуренция. В этот раз мы увидели сплоченность наших горожан, их желание сделать город лучше. Благодарю каждого, кто организовывал это голосование, волонтеров, которые помогали в проведении голосования, ну и, конечно же, наших жителей, которые не остались в стороне и внесли свой вклад в развитие нашего города, – прокомментировал глава Владивостока Константин Шестаков.

Голосование на выбор общественных территорий для благоустройства проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на платформе 25.gorodsreda.ru. Опрос среди жителей города проводят уже в третий раз.

Участие в голосовании приняли 75 277 владивостокцев. На выбор людям предложили десять разных территорий. Опрос проводили среди жителей и других муниципалитетов Приморья Арсеньева, Артема, Большого Камня, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Находки.

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