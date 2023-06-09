Столица Приморья готова принять путешественников. Фото: Ярослав ЮРИН

Официальное прекращение пандемии коронавирусной инфекции и возобновление сообщения Приморья с Китаем – отличный шанс для Владивостока раскрыть потенциал города. В первую очередь в туристической сфере. На МедиаСаммите-2023 на дискуссии «Международный туризм: возобновление турпотока» обсудили развитие данного направления. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о главных тезисах мероприятия.

Среди спикеров – важные лица: глава дальневосточной столицы Константин Шестаков, генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань начальник отдела авиационного маркетинга Международного аэропорта имени В.К. Арсеньева Дмитрий Хазин и другие.

Как отметил в своем выступлении мэр, цель города на ближайшее время – пять миллионов туристов в год. В этом плане Владивосток еще не раскрыт в полной мере, есть куда расти, при этом власти, как и сами жители, заинтересованы в гостях, поэтому многое делают для привлечения зарубежных и российских визитеров. Правда, при этом добавил Шестаков, дальневосточная столица, скорее всего, мало подходит для жителей западной части России – слишком далеко и долго лететь.

И вот, что по мнению главы нужно сделать, чтобы к нам поехали туристы:

– Во Владивостоке следует развивать авиационное, морское, железнодорожное направление. Сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы в нас вновь поверили турперевозчики. В 2018 году у нас был вектор на привлечение представителей авиакомпаний в Приморье, таким образом мы получили максимальный поток туристов, в основном из Южной Кореи. Сейчас же мы должны привлекать китайские авиакомпании и организовать прямые рейсы в Муданьзяц, Чаньчунь и другие китайские города.

Константин Шестаков. Фото: Яна АСТАХОВА

Многие азиатские страны идут нам навстречу в этом вопросе.

Когда разговор зашел о безвизовом режиме для россиян, Пяо Янфань ответила, что на данном этапе идет процесс согласования двухстороннего документа об отказе от виз для туристических групп.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. Фото: Яна АСТАХОВА

В ближайшие годы привлекательность Владивостока повысят и представители бизнеса – например, на Русском острове собираются строить первый на Дальнем Востоке масштабный парк развлечений. Учитывая, что зарубежные Диснейленды для нас сейчас не самый доступный вид досуга, то в город потянутся как россияне, так и иностранцы, которые захотят лично испытать новые эмоции.

Пока же дальневосточной столице добавляют шарма активно появляющиеся комфортные общественные пространства, многочисленные фестивали, в том числе гастрономические, доступная городская среда для разных категорий граждан, развивающаяся транспортная инфраструктура, а также, конечно, возможность через Владивосток отправиться на изучение Приморского края.

Последнее, к слову, совпадает с мнением начальника отдела авиационного маркетинга Международного аэропорта Владивосток.

– После 2019 года мы переориентировались на туристов, которые путешествуют внутри страны. Наработки, которые действовали на иностранный рынок, не действуют на внутренний туристические потоки. Мы с помощью блогеров, интернет-изданий стараемся раскрыть привлекательные аспекты туристической инфраструктуры Владивостока, – заключил Дмитрий Хазин.

Дмитрий Хазин. Фото: Яна АСТАХОВА

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