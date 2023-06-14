Еще шесть новых торговых точек могут открыться в остановочных павильонах во Владивостоке

Документы для участия в аукционе можно подать до 19 июня. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Бизнесменам из Владивостока предлагают выбрать места в павильонах на автобусных остановках, чтобы развернуть здесь торговлю и предлагать жителям и гостям города свою продукцию. По словам пресс-службы администрации приморской столицы, документы для участия в аукционе можно подать до 19 июня. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители управления развития предпринимательства и потребительского рынка, поучаствовать в торгах могу ИП, юридические лица и самозанятые. Подать заявки можно на любое количество лотов, но на каждый из них один претендент может отправить только один документ.

– Обращаем внимание, что при поступлении документов после 19 июня 17:00 датой регистрации будет считаться следующий рабочий день.

В качестве торговых точек местным предпринимателям предлагают шесть остановочных павильонов. С подробным списком мест можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Если вы хотите принять участие в аукционе, чтобы в будущем организовать торговлю на автобусных остановках, необходимо прийти по адресу Океанский проспект, 20, и подать необходимое заявление. Юридические лица могут отправить документы на электронную почту adminvlc@vlc.ru, а индивидуальные и самозанятые приморцы – через интернет-приемную на сайте мэрии.

Формы заявлений можно посмотреть на сайте.

Впервые торговля в павильонах в дальневосточной столице развернулась летом прошлого года. Внутри «умных» остановок жители и гости города могут подкрепиться водой, кофе, пирожными и другой различной продукцией, которую продают каждый день.

По итогам открытого аукциона весной прошлого года 30 павильонов арендовало ООО «Венский хлеб».

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