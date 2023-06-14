Пепельный шлейф от камчатского вулкана Шивелуч растянулся на 60 километров

Вот что Шивелуч натворил с Усть-Камчатским районом в апреле. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На востоке Камчатке не прекратил свою активность вулкан Шивелуч. Ветер поднял ресуспендированный пепел от исполина и распространил на расстоянии в 60 километров к востоку, сообщили 14 июня в региональном филиале ЕГС ДВО РАН.

Ресуспендированный пепел (грубо говоря, повторно поднятый) состоит в основном из осколков вулканического стекла и физически идентичен пеплу, образующемуся при извержениях. Явление, как правило, создает пылевые облака. Высота этого шлейфа превысила 3,5 километра над уровнем моря, при этом существует даже вероятность взрыва пепла на высоте до 10 километров (из-за газов внутри).

– Это создает опасность для международных и низколетящих самолетов, – сообщили в ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

По информации оперативной службы KVERT, образование шлейфов из ресуспендированных пеплов в районе вулкана Шивелуч происходит из-за отсутствия осадков. Последствия такого явления опасны и для экосистем, и для человека.

Напомним, в конце мая и начале июня вулкан Шивелуч уже несколько раз выбрасывал пепельный шлейф. В середине апреля исполин накрыл осадками после извержения целые районы и населенные пункты. Высота пепла на земле превысила 9 сантиметров.

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