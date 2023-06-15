Звездное мороженое: у любимого лакомства приморцев появились свои созвездия

Ассортимент «Фабрики мороженого» во Владивостоке пополнился новинками. Фото: Вадим ПОПОВ

Владивостокская «Фабрика мороженого», известная своими вафельными стаканчиками «5+», «Кедровым», «Парижем» и другими холодными вкусностями, создала неожиданный виток в истории компании. К 35-летнему юбилею компания зарегистрировала новую торговую марку «Урса» и представила несколько новинок. Совсем скоро откроются фирменные торговые магазины, чтобы любимый десерт стал еще доступнее и ближе. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на пресс-конференции и теперь спешит рассказать читателям радостные вести.

Презентация нового имени компании. Теперь Владивостокская «Фабрика мороженого» известна как «Урса». Фото: Вадим ПОПОВ

ВКУСНОЕ СОЗВЕЗДИЕ

Фабрика по производству мороженого появилась в пригороде Владивостока 35 лет назад, в 1988 году. Все это время коллектив выпускал продукцию в разнообразных вариантах и экспериментировал со вкусами, завоевывая любовь не только жителей Приморья, но и всего Дальнего Востока. Многим с детства известен пломбир в вафельном стаканчике «5+» или сахарный рожок с шоколадной глазурью. Никто из нас не проходил и мимо эскимо – классическое «СССР», крем-брюле «Варенка» и «Кедровое» с настоящими орешками. Или, быть может, вы помните трубочку «Бородино»? А для маленьких мы всегда брали и продолжаем покупать сейчас «Далматинчик»…

Не каждый знает, что это мороженое делают не там, на западе, где-то в Подмосковье, а здесь, во Владивостоке. Ответом на вызовы времени стали новые стратегия и маркетинговый подход команды «Фабрики». Результатом стало появление новой торговой марки «Урса» и оригинальных новинок мороженого.

– Как и все 35 лет своей истории, команда Фабрики мороженого вкладывает душу в свою работу, чтобы подарить приморцам уникальный и качественный продукт безупречного качества, которым мы безмерно гордимся, – рассказала исполнительный директор организации Татьяна Самойленко, – И сейчас наша задача, чтобы у фабрики появилась новая история.

Слева направо: Татьяна Самойленко, Евгения Винокурова, Ирина Кочетова. Фото: Вадим ПОПОВ

Как отметила начальник отдела реализации фабрики Евгения Винокурова, в первую очередь мороженое – лакомство для детей и их родителей, поэтому при разработке бренда команда постаралась отразить все, что связано с семьей, заботой и любовью. Слоган выбрали соответствующий: «Семья любимых вкусов».

– Перед нами стояла задача собрать в образ нашей марки то, что откликается в сердцах и близко духу дальневосточников, за что мы испытываем гордость и что объединяет такие разные территории Дальнего Востока от Камчатки до южного Приморья. Поэтому в основу бренда легла история, связанная с самыми узнаваемыми и яркими созвездиями Северного полушария – Большой и Малой Медведицей, с латинского – Ursa Major и Ursa Minor, – рассказала Евгения Винокурова.

С давних пор созвездия помогали дальневосточным морякам, рыбакам и путешественникам не сбиваться с пути и возвращаться домой к своим семьям. Глядя на звездное небо, кажется, что Медведица защищает малыша, заботится о нем, и поэтому ассоциируется с материнской заботой. Именно этот образ и лег в основу имени фабрики.

Коллектив всем сердцем трудится для жителей Дальнего Востока. Чтобы готовить безупречное мороженое, Фабрика тщательно выбирает, с какими поставщиками сотрудничать и проверяет их продукцию в собственных аккредитованных по международным стандартам HASSP и ISO лабораториях. Сегодня на прилавках 55 видов продукции, и среди них – вкусные новинки в новой фиолетовой упаковке, некоторые из них уже можно найти в магазинах. К слову, разработкой яркого образа этикеток всех линеек занималось известное московское креативное агентство, в портфеле которого – разработка дизайн-концепций лидеров пищевого рынка страны.

Уже сегодня в магазинах можно найти новые лакомства. Фото: Вадим ПОПОВ

СВЕРХНОВЫЕ

Некоторые привычные варианты мороженого изменились, например, если раньше «Кедровое» представляло собой сливочное лакомство, то сегодня – это безупречный пломбир, а кедровые орешки теперь закупают у приморского производителя из Михайловского района, которые обжариваются и калибруются прямо на фабрике.

Новым открытием стало создание линейки уникальных «Дальневосточных вкусов». Сейчас она представлена в трех вариантах: «Виноград в шоколаде», «Жимолость с мятой», «Соленая карамель».

– Я с гордостью хочу представить новые вкусы, которые мы подготовили к этому сезону, – презентовала новинки Ирина Кочетова. – «Виноград в шоколаде» – это сахарных рожок, который мы выпекаем сами, глазированный изнутри, с пломбиром в сочетании со вкусом сочного приморского винограда. Мы соединили его с шоколадным соусом, который мы сами готовим на фабрике.

Новые хрустящие рожки с нотками Приморья.

Еще один уникальный новый продукт – сахарный рожок с соусом из свежей приморской жимолостью и мятой, которые придают пломбиру оригинальный освежающий вкус.

Третий рожок – классический крем-брюле с соусом из карамели, который готовится на фабрике из цельного сгущенного молока с приморской ноткой – морской солью.

Двумя новинками пополнилась известная серия «Вкусные путешествия». До недавнего времени в холодильниках магазинов продавали классический ванильный пломбир под названием «Париж», «Каир» с соленой карамелью и орехом, «Марракеш» со вкусом пряного кофе, а также три шоколада «Прага». Сегодня на прилавках красуются еще и «Москва» с «Сочи».

«Москва» – это нежное сырное мороженое с кусочками натуральных ягод; клюква дает горчинку, брусника оттеняет легкой кислинкой, а смородина добавляет яркий и узнаваемый вкус. Причем для рецептуры используют настоящий сыр, заверила «Комсомолку» руководитель производства Фабрики Ирина Кочетова, которая долго искала вариант создания натурального сырного мороженого, а не просто мороженое с ароматом сыра.

Сырный пломбир «Москва» с лесными ягодами.

«Сочи» – натуральная фисташка. В этом десерте пломбир сочетается с большим процентом натуральной пасты из ядер обжаренного ореха, дополненного кусочками дробленой фисташки.

«Сочи» с двойной фисташкой.

У многих жителей Приморья, и его столицы в частности, закрадывается резонный вопрос – а когда будет «Владивосток»? Спикер отметила, что для команды «Урсы» это самый сложный момент, ведь создание вкуса накладывает огромную ответственность перед жителями.

– «Владивосток» есть в разработке, но пока что это наш секрет.

Зато уже сейчас мы знаем, что в июле в продаже появятся два новых смузи из натурального пюре манго и малины без лактозы и с низкой калорийностью. Также они подойдут веганам. Само лакомство будет в форме эскимо. В июле так же выпустят кофейное эскимо с фундуком из любимой классики – пломбиров под маркой «Чарли».

Зимой, к Новому году, «Урса» обещает пломбир с ноткой глинтвейна, сейчас этот вкус в разработке.

САМЫЕ ЯРКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ

С появлением новых вкусов не стоит забывать и про уже полюбившиеся. Ирина Кочетова поделилась, что настоящий бестселлер на столах дальневосточников – «Каир». А основная визитная карточка – классический пломбир «Париж» из отборного молока с бурбонской ванилью, который является гордостью фабрики.

В топ-5 входит и «Прага», которая в себе сочетает три варианта шоколада (шоколадный пломбир, соус и посыпка «Брауни») и идеально подходит для ценителей настоящего шоколада.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К…

Сегодня продукция Владивостокской «Фабрики мороженого» есть во всех магазинах и крупных торговых сетях, действующих в Приморье, фирменный павильон компании находится непосредственно возле самого предприятия, на Успенского, 58. Но руководство «Урсы» расширяет собственную сеть продаж. Новый уже появился в Артеме, а совсем скоро свои двери распахнут и филиалы в Находке и других районах Владивостока. Здесь покупатели смогут не только взять мороженое (причем, по более приятной стоимости), но и продегустировать новые разработки.

Вместе с этим «Урса» запускает собственный сайт, который будет работать как интернет-магазин. Причем, не только для оптовиков, но и для тех, кто просто захочет купить мороженое ко дню рождения или к просмотру любимых фильмов всей семьей. В планах команды «Фабрики» – проведение фестиваля мороженого и конкурса рилсов для ребят до 18 лет, победителям которого обещают крутые подарки.

Расширяться будет и география продаж. Сейчас продукция фабрики занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке, отметила Татьяна Самойленко, приморское мороженое востребовано на Камчатке, Чукотке, в Бурятии, Хабаровском крае, на Сахалине. Последний, к слову, закупает самые большие объемы продукции. В ближайшее же время мороженое «Урса» появится и в Сибири – заявки поступают из Новосибирской области и Алтайского края. А запрос на мороженое «Сочи» пришел из самого города на черноморском побережье.

На правах рекламы. ООО «Фабрика Мороженого», LjN8K71LK

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