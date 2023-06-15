Во Владивостоке для малышей 2020 года рождения выдают путевки в детские сады

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Совсем скоро двухлетки и трехлетки смогут пойти в садик, а их мамы – вернуться из декрета на работу. И если такие планы в семье есть, то родителям стоит поспешить взять за путевкой в муниципальный детский сад. В управлении образования Владивостока говорят, что для малышей 2020 года рождения еще есть свободные места в младших группах. Выдача направлений пройдет 19 и 22 июня, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

С собой нужно взять пакет документов: свидетельство о рождении ребенка и его регистрации по месту жительства, при наличии – подтверждение льготного права на получение путевки, паспорт родителя или законного представителя.

– Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. Такие документы представляются на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык, – добавили специалисты мэрии.

За путевкой можно обратиться по следующим адресам.

Ленинский район: Каплунова, 12, здание школы №77. Телефон для справок: 8 (423) 265 92 58. Специалист – Елена Волошина.

Первомайский район: Черемуховая, 20, кабинет №1. Телефон для справок: 8 (423) 253 47 04. Специалист – Виктория Буторина.

Первореченский район: проспект 100-летия Владивостока, 29а, здание школы №38. Телефон для справок: 8 (423) 261 43 03. Специалист – Марина Андреева.

Советский район: проспект 100-летия Владивостока, 94, кабинет № 3. Телефон для справок: 8 (423) 253 44 51. Специалист – Наталья Брагина.

Фрунзенский район: Станюковича, 31а, здание школы №42. Телефон для справок: 8 (423) 253 44 51. Специалист – Юлия Федорова.

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