Начался купальный сезон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало купального сезона во Владивостоке официально объявили с 15 июня, купаться можно до 15 сентября. Но сразу возникает вопрос – где? Роспотребнадзор Приморского края заявил, что, начиная с мая, каждые 10 дней проводится проверка воды и песка на пляжах региона, и далеко не все они соответствуют нормам. Во многих акваториях попросту не рекомендуется плавать из-за микробиологических загрязнений. Но все же есть места, где можно комфортно, а главное безопасно отдохнуть. Где их найти, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Анны Спорник, для летнего отдыха и купания подходит один оборудованный пляж на острове Русский – в бухте Ахлестышева. Также всем нормам качества соответствуют бухты Воевода, Аякс, Парис, Чернышева, мыс Вятлино, Ахлестышева, и остров Рейнике. Также купаться можно в бухтах Пограничная и Старка на острове Попова.

Анна Спорник. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

А вот все остальные водоемы, к сожалению, нормам безопасности и гигиены не соответствуют. Например, в море у Токаревского маяка не покупаешься как минимум из-за дна с острыми камнями. На набережной Спортивной Гавани уже давно нельзя плавать, мусор в воде заметен даже невооруженным взглядом. Также специалисты Роспотребнадзора категорически запрещают соваться в воды Юбилейного пляжа.

– Ухудшение качества воды пошло где-то с 2016 года, уважающий себя человек не будет подвергать себя опасности. Есть ведь люди, которые не любят купаться, мы не запрещаем просто отдыхать, загорать на пляжах. Но вода не соответствует гигиеническим нормам, – объяснила заместитель начальника управления городской среды администрации города Евгения Щур.

Евгения Щур. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке уже можно смело бежать за купальником, но все же в крае купальный сезон начнется чуть позже – 1 июля. На данный момент результаты проверки Роспотребнадзора показывают, что чистая вода на данный момент в Находкинском городском округе и Партизанском районе. Это радует, нужно лишь чуть-чуть подождать, пока вода прогреется до нужного уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Микс пляжей под Находкой достоин отдельного внимания

Рассказываем об одном из любимых направлений отдыха, гармонии песчаных бухт и каменных мысов [фото] (подробнее...)