Чистая вода в каждый дом: подрядчик приступил к долгожданным работам в Фокино

Работы в Фокино стартовали, сейчас идет подготовка пространства.

В Приморье уже несколько лет модернизируют существующие сети водоснабжения и строят новые элементы инфраструктуры. В материале «Комсомольской правды – Владивосток» рассказываем, что было сделано в 2021-2022 годах, какие работы ведутся в 2023-м, а также какой минимум запланирован на 2024 год.

Протяженность трубопроводов в Приморье составляет более 4500 километров, это как трижды съездить на машине по маршруту Владивосток – Хабаровск – Владивосток. В конце 2022 года глава регионального министерства ЖКХ Владимир Бабич сказал, что изношенность сети составляет около 61 процента, а полностью исчерпали свой срок эксплуатации 48 процентов труб. По словам министра, для единовременной замены всех элементов инфраструктуры потребуется 51 миллиард рублей. Однако очевидно, что это – неподъемные деньги для одной категории расходов. Если взять утвержденный бюджет края на 2023 год, то видно, что Приморье пока что находится в дефиците: по плану доходы составят 182,8 миллиарда рублей, а расходы – 195,2 миллиарда. При этом не стоит забывать, что есть и другие статьи для трат – здравоохранение, образование, дороги, иные направления жилищно-коммунального хозяйства, поэтому потратить четверть всех финансов региона нерационально.

Поддерживают жизнеспособное состояние сетей, ремонтируют элементы водопровода, а также создают новые объекты инфраструктуры постепенно, по мере необходимости. Большинство работ проходят, к слову, по региональной программе «Чистая вода» национального проекта «Экология», и это означает, что к проектам проявляют внимание федерального уровня. Например, в апреле 2022 года представители Проектной дирекции Минстроя России посетили Приморский край с рабочим визитом, во время которого выяснили, как идет реализация проекта. Ход работ специалисты контролируют постоянно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В 2021 году по госпрограмме отремонтировали ряд объектов. Например, в Арсеньеве завершили начатую в 2019-м реконструкцию очистных сооружений на водохранилище реки Дачная; стоимость проекта обошлась в 190 миллионов рублей. В Зарубино восстановили 11-километровую систему коммунальной инфраструктуры, включающую в себя строительство станции водоочистки и прокладку водоводов от реки Гладкая до напорного бака в пгт; на эти цели потратили более 87 миллионов рублей. Похожие работы стоимостью 178 миллионов проходили в Славянке. В поселке Хасан в рамках 15-миллионного контракта отремонтировали станцию водоочистки, дополнительно после этого занялись трубопроводом.

На следующий год модификация продолжилась. Больше 150 миллионов рублей ушло на строительство водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского района. Порядка 173 миллионов потребовалось для возведения второй очереди водовода между селами Камень-Рыболов и Астраханка, а также прокладку очистных сооружений в Камень-Рыболове. Строительство станции водоподготовки и сети водоснабжения в селе Глуховка Уссурийска обошлось более чем в 75 миллионов рублей.

Всего с 2019 года благодаря программе качественная вода появилась у жителей более 20 населенных пунктов.

ТЕКУЩИЕ ПЛАНЫ

На этом Приморье останавливаться не собирается – в планах шесть объектов в городе Лесозаводск, селах Покровка и Хороль, а также в поселках Посьет, Пограничный и Углекаменск. Общая стоимость всех проектов – минимум 1 миллиард 352 миллиона рублей, причем почти все деньги выделяет государство.

В селе Хороль одноименного округа в марте завершился третий этап реконструкции центрального водовода, начавшийся в 2016 году, протяженность участка составила почти 13 километров. На эти цели потратили 232 миллиона рублей. Кроме того, в населенном пункте отремонтировали станцию обезжелезивания.

До конца 2023-го в селе Покровка – административном центре Октябрьского района – должны закончить реконструкцию системы водоснабжения; здесь возводят станцию водоочистки на 3,6 тысячи кубометров воды в сутки, бурят три скважины, собираются проложить больше 11 километров труб. В краевом министерстве ЖКХ отметили, что работы начались еще в 2021 году, и сейчас ремонт достиг 60 процентов. Как только объект запустят, более 8,5 тысячи человек смогут пользоваться чистой водой.

Часть Посьетского городского поселения Хасанского района подключена к скважине АО «Торговый порт «Посьет», из которой идет не самая качественная вода, отмечала ранее глава поселка Елена Зайцева. Поэтому в 2022 году здесь начали масштабный ремонт – всего построят 3,2 километра водовода, а также установят водонакопитель, после чего дома и соцобъекты переведут на муниципальное обслуживание.

Также в этом году должны запустить станцию обезжелезивания за 182 миллиона рублей в поселке городского типа Пограничный, она озонирует жидкость, здесь построены два резервуара для чистой воды. 117 миллионов пошло на возведение водозабора в селе Углекаменск Партизанского ГО. В Лесозаводске, в свою очередь, сооружают станцию водоочистки, благодаря чему жители микрорайона «Юго-Западный» получат качественную воду в своих кранах.

В Лесозаводске с наступлением тепла также начались активные работы.

ИСПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ

Один из самых проблемных в плане воды населенных пунктов Приморья – ЗАТО Фокино. Магистраль использовали без крупного ремонта более 40 лет, и именно поэтому долгое время жители не могли без слез взглянуть на то, что происходит с их водопроводом.

Однако последние несколько лет власти – как муниципальные, так и краевые – активно занимаются данной ситуацией. Ровно год назад, в июле 2022-го, предприятие «Примтеплоэнерго» подключило новый участок водовода длиною 1,3 километра в Фокино к централизованной системе водоснабжения города.

– До 2025 года будет построена новая водоочистная станция на реке Промысловка и заменено около 40 километров водовода от Волчанецкого гидроузла до Дуная, – некоторое время назад сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

С 1 июня здесь начали первый из трех этапов глобальной реконструкции, он включает в себя 19 километров. Как рассказал генеральный директор «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий, сейчас готовят площадку для работ и закупают трубы, также уже начали прокладку 2,8 километра водопровода от Волчанцекого гидроузла. Ремонт планируют закончить в сентябре.

И ПАРУ СЛОВ О БУДУЩЕМ

В Фокино специалисты приступят к укладке 22 километров водовода в 2024 году, а последние 15 километров предусматривают ряд дополнительных работ.

Также планируется строительство водоочистной станции в Дальнегорске.

Напомним, во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием Приморья губернатор края подчеркнул, что курс на создание комфортной среды для жизни он лично и региональное правительство взяли еще пять лет назад – такой запрос поступил от самих людей.

– Мы многое сделали, чтобы каждый приморец почувствовал реальные изменения к лучшему, – сказал глава.

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