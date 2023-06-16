Открыли ворота в Евразию: станет ли Приморье главным регионом, соединяющим все страны

Перспективы Приморья безграничны. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Приморье ощутило на себе множество изменений в различных сферах. У региона появилось достаточно точек роста, начиная от туризма и заканчивая экономическим развитием. После того как президент России Владимир Путин объявил курс на Восток, край активно претендует на звание того самого субъекта, через который страна сможет устанавливать контакты со всем миром. По статистике минэкономразвития, только за первый квартал 2023 года импорт вырос на 24,2%, а экспорт на 22,6%, по сравнению с предыдущими показателями. Также губернатор Олег Кожемяко отметил, что за 2022 год внешнеторговый оборот вырос до 13 миллиардов долларов. Это 122%, плюс 122 страны-партнера.

ИЗ ПРИМОРЬЯ С ЛЮБОВЬЮ

По словам доцента кафедры политологии Восточного института ДВФУ Евгения Булаха, шанс у Приморья стать теми самыми «парадными воротами» для сотрудничества с другими странами не просто есть, он предопределен климатическо-географическим положением юга ДФО.

– Сегодня мы видим изменение геополитических приоритетов. Странам, «страдающим от произвола западной демократии», необходима своя платформа взаимодействия. Она включает доступную логистику для собственных экономик. Приморье в этой ситуации и есть ворота в Евразию. Даже сама Европа нуждается в этом «окне», поскольку Атлантика и Средиземноморье будут закрыты еще долго, даже после ослабления давления от США, путь через Приморье будет сохраняться как гарантия, – высказался эксперт.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Край действительно активно развивается, залогом для этого также выступают дружественные отношения с Северо- и Юго-Восточной Азией. Руководитель Представительства Министерства иностранных дел России во Владивостоке, посол по особым поручениям Андрей Броварец приводит другой пример: Владивосток был добавлен Главным таможенным управлением КНР в список портов, через которые можно осуществлять транзит внутренних китайских товаров на юг КНР.

– 2022 год стал поворотным для Приморского края по многим направлениям. Выстраивается новая внешняя экономика, производственные цепочки, логистика. Трудные времена рождают сильных людей. Это очевидно для дальневосточников – потомков первопроходцев и переселенцев, чьими отличительными чертами всегда были спокойствие, упрямство, собранность, трезвость ума и четкое видение перспективы, – подытожил посол по особым поручениям.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРИМОРЬЕ

Все это, скажем так, прекрасные цифры и графики. Но всегда важным показателем улучшений было человеческое мнение. Если мы обратим внимание на такую сферу, как туризм, то увидим, что в 2022 году к нам прибыло более 1,3 миллиона человек. В этом году ожидается еще больший поток.

– Прежде всего развиваем туризм за счёт увеличения номерного фонда. Сейчас мы ориентированы на внутренний рынок, но за границей фиксируем спрос в КНР, Корее и Японии на путешествия в Приморский край. Кроме того, направлены усилия на возобновление авиационных маршрутов. Иностранный турпоток растет — благодаря открытию китайского направления за первый квартал этого года гостей из-за границы увеличилось на 30% в сравнении с 2022 годом, – рассказал редакции руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Не так давно, мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что цель города на ближайшее время – пять миллионов туристов в год. В этом плане потенциал столицы Дальнего Востока еще не раскрыт в полной мере, есть куда расти. При этом власти, как и сами жители, заинтересованы в гостях, поэтому многое делают для привлечения зарубежных и российских визитеров.

Главная задача туристической отрасли – обеспечить спрос желающих посетить наш край на комфортный отдых в современных и безопасных условиях, где развита транспортная и инженерная структура. Также в агентстве по туризму Приморья уделили внимание инклюзивному туризму. В разработке находятся маршруты для маломобильных граждан.

ВКУСНАЯ ДОСТАВКА

И еще одна немаловажная сфера, которой стоит уделить внимание – это сельское хозяйство и продовольствие. По информации регионального министерства сельского хозяйства, через порты Приморья в основном продукцию АПК доставляют в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно – в Китай, Республику Корею и Японию. За пять месяцев экспорт морепродуктов достиг 565 миллионов долларов, сои – 85 миллионов, соевого масла – 23 миллиона, кукурузы – 12 миллионов, мяса и молока – почти 5 миллионов. По словам губернатора Олега Кожемяко, край занимает четвертое место в рейтинге регионов России по экспорту сельхозпродукции и продовольствия.

Также Ключевые проекты в области развития инфаструктуры, логистики, сельского хозяйства и туризма Приморья представят на 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Олег Кожемяко уверен, что участие в этом мероприятии послужит хорошим импульсом для восстановления и дальнейшего развития двусторонних связей между нашими странами, в том числе на региональном уровне.

Перспектив множество. В планах превратить Приморье в рай для туристов, сделать его «парадными воротами» для сотрудничества с другими странами. Эти и другие задачи стоят перед правительством и являются показателем того, что с каждым годом родной край будет становиться, лучше, современнее и сильнее.

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