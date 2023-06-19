Лето стремительно набирает обороты: о погоде в Приморье на предстоящую рабочую неделю

Летний закат во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

Вот уже вторая декада июня стремительно подходит к концу. Какая погода ожидает Приморский край на этой рабочей неделе, рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник, 19 июня, гребень антициклона ядро которого расположится в Японском море, обусловит малооблачную погоду. Ночью +9… + 15°C, днём +26… + 31°C, на побережье +17… + 25°C.

Ночь на вторник, 20 июня, останется под влиянием отрога антициклона. Сохранится погода без осадков. Днём приблизятся очередные фронты, и на большей территории края обойдётся без существенных осадков. кратковременный дождь возможен лишь на западе

в середине недели приморье окажется под воздействием фронтальных разделов циклона из Китая, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температурный фон почти не изменится: ночью +9… + 15°C, днём +26… + 31°C, на побережье +17… + 25°C.

Во Владивостоке в понедельник хорошая погода. Ночью +14… + 17°C, днём +20… + 23°C.

Во вторник прибавится облачность, усилится юго-восточный ветер, в конце дня не исключён небольшой дождь. Температурный фон на 2-4 градуса станет ниже.

В среду во Владивостоке облачно, по предварительному прогнозу, временами будет идти небольшой дождь. Ночью +13… + 15°C, днём +16… +19°C.

По данным на конец предыдущей недели, температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +19°C, в бухте Находка +13°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.