Соболь-хозяин и дружелюбный медведь: парочка из тайги окружила домики инспекторов на Камчатке

Сотрудники заповедника сняли всю эту немую сцену на видео. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инспекторы Кроноцкого заповедника на Камчатке стали свидетелями забавной ситуации. Одного из зверьков совсем не порадовало внезапное присутствие второго хищника на территории. Соболь возмутился приходу незваного в гости медведя. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказала инспектор службы охраны в заповеднике Лиана Варавская. Подробности в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Сотрудники сняли всю эту немую сцену на видео. На кадрах – соболь, который, как говорит Лиана Варавская, уже давно считает территорию кордона своей. Поодаль от него – медведь, которого, кстати, не смущает ни присутствие другого зверька, ни присутствие людей рядом. Мишка занят своим делом. Соболя люди тоже не сильно то и волнуют, хотя за происходящим, между прочим, наблюдают сразу пять человек.

Бдительный соболь и вальяжный медведь. Фото: скриншот из видео.

«С возмущением и опаской он взирает на непрошенного гостя. Живя на заповедной территории, эти животные никогда не видели ничего плохого от человека. Я называю это гармонией, и мне очень нравится жить среди них», – рассказала инспектор.

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