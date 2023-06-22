Программы по укреплению здоровья персонала внедрят на предприятиях Приморья

Участники одноименной конференции. Фото: КП – Владивосток

Укрепление здоровья дальневосточников – социальная ответственность работодателей. Именно такую идею продвигали участники одноименной конференции в Приморье, которая состоялась во Владивостоке 21 июня. Моральное и физическое состояние сотрудника уже давно волнует приморского нанимателя – как-никак социальная ответственность организаций перед обществом только растет. От этого напрямую зависит и прибыль компании, что уж точно в интересах работодателя. Рассказываем о новых инициативах в регионе и реализуемых программах по порядку.

О здравоохранении приморцев поговорили с директором всероссийского проекта «Корпоративное благополучие» Иваном Рыбаковым. Укреплению здоровья и созданию условия для комфортного спорта в регионе уделяют большое внимание – по поручению губернатора Олега Кожемяко и краевого правительства.

Поколение, которое сейчас растет, стремится к осознанности и отказу от вредных привычек. Приморье в числе таких регионов. Но почему это должно волновать работодателя?

– Это приводит к результату. Сейчас все компании заинтересованы в том, чтобы у них была здоровая атмосфера, здоровые сотрудники, не болеющие через день, иначе эффективность работника в этом случае нулевая. И это, к тому же, вопрос социальной ответственности перед работником.

Есть ли «рабочие» примеры внедрения?

– Да, предприятия, которые внедрили эти программы, показывают рост эффективности работы персонала и увеличение продаж на 20%. Согласно исследованию, те сотрудники, кто не испытывал проблем со здоровьем, кому нравилась их работа, кто не отвлекался на сторонние проблемы, депрессии и стрессы, качественнее общались с клиентами и совершали больше звонков. А это больше продаж. Все естественно и логично.

Судя по всему, именно поэтому работодатели активно включаются в процесс. В Приморье тоже готовятся внедрять программы по укреплению здоровья сотрудников на рабочем месте, а некоторые предприятия уже давно в них участвуют. Мы спросили Ивана Рыбакова о том, в чем суть проекта.

– Проект глобальный, но пока молодой. Заняться есть чем – вовлечь работодателей, мотивировать людей. Чтобы получался результат, нужно вести работу в правильном направлении: комбинировать предлагаемые услуги.

Что приобретает работодатель, внедряя программу по укреплению здоровья персонала?

– Я приведу пример. У многих компаний стоит задача удержать профессионалов, уникальных специалистов и молодежь – чтобы не было текучки. А текучесть – это уже экономика».

Как вы предотвращаете отток специалистов?

– Опыт показывает, что если мы делаем системно, внедряем программы, направленные на здоровье, на качество жизни, на ментальное благополучие – если мы управляем этими факторами, то снижается, как правило, и текучесть. И у нас есть не один такой пример – это десятки компаний, с которыми мы работали, и которые получили эффект. Министерство здравоохранения говорит, что можно получит отдачу до шести рублей на вложенный рубль.

Директор всероссийского проекта «Корпоративное благополучие» Иван Рыбаков. Фото: КП – Владивосток

Можете назвать реальных работодателей, чтобы показать результат наглядно?

– Фабрика мороженого. Они внедрили правильную программу и получили возврат в размере 3,5 рубля. Допустим, один из крупнейших государственных банков, который уже три года реализует программу, имеет возврат до 600% , то есть они вложили, грубо говоря, рубль, а получили шесть. Мне кажется, это замечательно. Это экономика, которую можно посчитать.

Влияет ли наличие корпоративной программы на привлечение молодых сотрудников?

– Конечно. Просто нужно учитывать, что волшебных таблеток не существует. Есть только качественно выполненная и системная работа. И только в этом случае мы получаем результат. Это основной посыл в работе с молодым поколением. Организации, которые занимаются укреплением здоровья работников, более социальны. Это высокое конкурентное преимущество по сравнению с другими.

Кстати, в Приморье запустили также проект «Менеджеры здоровья». Как уточнила для «КП» Анжела Кабиева, главный внештатный специалист по медпрофилактике краевого минздрава, это просветительский проект, направленный на любого человека, который, пройдя обучение, далее станет его амбассадором в своем городе или на своем предприятии.

Из краевого бюджета выделены средства для обучения «менеджеров здоровья». Такое «повышение квалификации» обеспечивают некоммерческие социальные ориентированные организации – привлекают спикеров высокого уровня. «Менеджеры здоровья» станут амбассадорами ЗОЖ в своих муниципальных округах, на своих предприятиях, привлекая приморцев к физической активности, отказу от вредных привычек, своевременному прохождению профосмотров у врачей.

Напомним, что создание системы общественного здоровья в России соответствует задачам нацпроекта «Демография». Он направлен на здоровье и благополучие людей, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. В рамках нацпроекта разработаны и реализуются региональные проекты, которые направлены на укрепление благосостояния приморцев при рождении детей. Чтобы обеспечить устойчивый прирост численности населения, Приморский край выбран пилотной территорией страны для реализации проекта «Репродуктивное здоровье». О результатах реализации нацпроекта говорил глава региона Олег Кожемяко на прошлой конференции по демографии. Подобные меры важны для всего Дальнего Востока: так, следующая конференция по нацпроекту «Демография» в этом году пройдет 6-7 июля в Благовещенске.