Лава подошла к кратеру: глубокой ночью на Камчатке задрожал и начал светиться вулкан

Свечение заметили в западной части вершинного кратера. Фото: принтскрин видео.

Ночью 22 июня камчатские ученые зафиксировали активность Ключевской сопки. Кадрами того, что происходит на вулкане, специалисты поделились в своих социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По словам ученых, в западной части вершинного кратера зафиксировано свечение. На видео создается впечатление, будто там кто-то светит огромным фонариком. Также с 1:21 резко возросла амплитуда вулканического дрожания (слабые колебания почвы небольшого периода, возникают в результате толчков магмы – Прим. ред.).

Ученые института ДВО РАН говорят о том, что началось извержение, однако директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, с которым пообщалась «Комсомолка», говорит, что не стоит делать преждевременных выводов.

Специалист объяснил, что зачастую свечение возникает тогда, когда лава подходит близко к кратеру вулкана, заполняет его, но не переливается за края.

– Пока еще рано делать определенные выводы, но скорее всего разогрелся купол вулкана.

Наверняка главный вопрос, который интересует многих, ожидать ли жителям полуострова извержения, однако пока что точный ответ дать нельзя.

– Свечение и увеличение амплитуды вулканического дрожания всегда может намекать на извержение. Но пока у нас нет прямых наблюдений. Мы с учеными проведем совещание, чтобы узнать, что творится на Ключевской сопке.

Напомним, что в апреле этого года на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, которое оставило после себя большое количество пепла в ближайших к исполину населенных пунктах.

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