Толпой закидали человека булыжниками: банда подростков терроризирует жителей дальневосточного города

Произошло все на Блюхера, 1б. Фото: принтскрин видео.

Об очередном беспределе подростков сообщили жители Уссурийска. Как поделились приморцы, несколько парней нападают на прохожих, портят их имущество и не боятся пускать в ход кулаки. Один из таких случаев удалось снять на видео. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам жителей Уссурийска, произошедшее на видео случилось в районе местного магазина на Блюхера, 1б.

«Подростки творят беспредел, избивают невинных, портят чужое имущество. Жильцы бьют тревогу, невыносимо спать ночами», – пишут приморцы.

На кадрах ролика, который появился в социальных сетях, видно, что как минимум четыре подростка по непонятным причинам решили напасть на местного жителя. Один из парней, возможно главарь этой банды, кидает булыжник в машину приморца, а затем берет камни поменьше и бросает их во владельца автомобиля. Мужчина же поднимает руку, будто хочет ответить юноше тем же, но тот успевает убежать.

В комментариях под видео приморцы выразили свой гнев на случившееся, но некоторые попытались занять нейтральную позицию:

«На первый взгляд виноваты подростки, но почему никто не задается вопросом о причинах конфликта, неужели они просто так начали кидаться камнями?».

И судя по всему, ситуация действительно не так однозначна, как может показаться. Среди парней была и девушка Светлана (здесь и далее имена изменены), которая рассказала, что одному ее другу Виктору от мужчины досталось пакетом со стеклянными бутылками, что и стало причиной конфликта. Девушка добавила, что позже приморец приехал с ножом.

Как все произошло на самом деле, предстоит разобраться полиции. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД по Приморскому краю. В ведомстве сообщили, что поставили задачу отделению в Уссурийске, комментарии будут позже.

Напомним, что это не первый раз, когда школьники нападают не только на своих ровесников, но и на взрослых людей. Например, весной этого года в Большом Камне толпа детей заплевала и избила женщину у подъезда. Психолог медцентра ДВФУ Елена Гаранина рассказывала корреспонденту «Комсомолки», почему же подростки ведут себя агрессивно.

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