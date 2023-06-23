На Камчатке из-за волн перевернулась лодка с десятью рыбаками, один погиб

В истории еще много вопросов. Иллюстрация из архива «КП». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Камчатке сотрудники рыбоперерабатывающего завода перевернулись на лодке – борт опрокинулся из-за поднятия волн на реке Опала в Усть-Большерецком районе, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Сотрудники ставили невод в устье реки – там, где водоем соединяется с морем, уточнили «КП» в прокуратуре Камчатского края, поднялись волны. Девять рыбаков выбрались на берег самостоятельно. О травмах мужчин не сообщается – предварительно, с их здоровьем все относительно хорошо. Как узнала редакция, силы краевого МЧС не привлекались к спасательной операции, однако там напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на воде.

44-летний рыбак, к сожалению, скончался во время опрокидывания лодки – региональное СУ СК РФ проводит проверку по факту его гибели. По предварительным данным, пострадавшие, когда выбрались на берег, сами сообщили о произошедшем ЧП.

Информация об этом появилось недавно, поэтому подробностей пока нет: правоохранителям предстоит уточнить, на какой лодке рыбачили пострадавшие, были ли у них соответствующие разрешения. Как рассказали «КП» в пресс-службе краевой прокуратуры, ведомство проверяет условия труда рыбаков, наличие трудовых договоров и другие особенности.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре редакции сообщили, что начали проверку только в части соблюдения требований законодательства о безопасности плавания.

ОБНОВЛЕНИЕ

Как добавили в надзорном ведомстве, лодка была безмоторной и принадлежала ООО «Дельта».

«По результатам проверки безопасности плавания при наличии оснований будут приняты меры реагирования для устранения нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц», – уточнили в дальневосточной транспортной прокуратуре.

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