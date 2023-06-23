«Хочу помочь выйти на новый уровень»: старый добрый студенческий квартирник пройдет на Дне молодежи во Владивостоке

Алексей Петров с командой ресурсного центра. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Совсем скоро на набережной Цесаревича пройдет федеральный День молодежи. Жители и гости города смогут посетить всевозможные лектории, мастер-классы, а также послушать как известных приглашенных исполнителей, так и открыть для себя юные дарования Владивостока. В преддверии масштабного события нам удалось пообщаться с организатором одной из площадок секции «Навстречу добру» Алексеем Петровым. О том, что такое квартирник «В гостях у Боцмана», как он появился и каким образом ребятам удалось стать частью Дня Молодежи – читайте в нашем материале.

– Леша, привет! Расскажи, пожалуйста, читателям немного о себе, а потом познакомь нас всех с твоим проектом. Итак, с чего начался твой путь в молодежном движении?

– Будучи студентом Дальневосточного энерготехнического колледжа, совершенно случайно попал на одно мероприятие. Зашел в молодежный центр, там говорят: «К нам обратились за помощью на каком-то районном спортивном празднике. Можешь сходить?». Подумал, что прогуляться туда и что-то посмотреть будет любопытно. Пришел и оказалось, что это какая-то городская акция, которая проходит не в первый раз. Потом еще выяснилось, что я принимаю участие в качестве волонтера «Молодежного Ресурсного центра» города Владивостока. Объяснение местонахождения организации было идеальным – «Там, где-то стадион, а в здании напротив него есть дверь в подвал». Вот ради интереса нашел эту дверь в подвал, а она впоследствии стала для меня дверью в Нарнию. В том смысле, что, пройдя в нее, для меня открылся новый мир – мир молодежной политики. Оказалось, что в городе и крае проходит много всякого любопытного и интересного. Это кто-то организовывает и устраивает.

– Как ты пришел к мысли, что хочешь реализовывать свои проекты?

– Мне стало скучно просто ходить по мероприятиям и захотелось придумать что-нибудь свое. Так я погрузился в создание своего первого крупномасштабного проекта – создание студенческой организации в своем колледже. До этого она в принципе не существовала. До этого на территории колледжа был молодежный центр – абстрактная история, крутившаяся вокруг педагога организатора, а студенческий совет планировался как орган студенческого самоуправления. Так я уже конкретно погрузился в историю молодежного самоуправления, уйдя немного от базового волонтерства. Могу считать, что сама история удалась, потому что студенческий совет все еще функционирует. Затем период моего обучения в колледже завершился и наступил период жизни под названием «армия». Естественно, там до молодежной политики никакого дела нет. Но мне и там стало скучно, поэтому я прорвался в матросский клуб. Там была какая-то самодеятельность, праздники, мероприятия. Таким образом я пытался как-то скрасить свои будни из разряда дня сурка. Но все же этот этап оставил приятные впечатления.

– Одним из наиболее популярных и известных твоих проектов на сегодняшний день, наверное, можно считать квартирник «В гостях у Боцмана». Расскажи немного о том, как пришла идея создать нечто подобное в нашем городе.

– Это было в период пандемии и возвращения дня сурка в жизнь. Потому что меня, как преподавателя, отправили на дистанционку. Я перестал видеть студентов и коллег, почти полгода просидел просто в четырех стенах. Это было очень тяжелое время. Когда ограничения стали медленно снимать, и появилась возможность куда-то выбираться, в «Ресурсном центре поддержки добровольчества Приморского края» началась движуха. Хотелось создавать какие-то мероприятия. И вот, 2021 год. Мы с командой готовились к акции «Час Земли» и пытались придумать что-то интересное, что можно было бы провести. Причем, было базовое ограничение на нахождение 50 человек в одном помещении. Я до сих пор помню этот предел. К слову, нас самих организаторов было больше 10 человек. И получалось, что много людей мы пригласить просто не могли. Тогда я придумал квартирник.

– В чем заключается основная философия «В гостях у Боцмана»?

– Основная философия квартирника – дать выступить любому желающему. С одного из самых первых квартирников у нас заведена история с открытым микрофоном и так называемой безбарьерной зоной. В моем представлении главная задача такого мероприятия – легко выйти из зала на сцену как артисту, а потом также легко вернуться в зал зрителем. Здесь нет барьеров. И нет такого, что свои порывы выступить человек должен оставить. Мол, я не подал заявку, не прошел прослушивание и т.д. Главный смысл и то, чего не хватает молодому поколению сейчас – нет места, где она может высказаться открыто, свободно, спокойно и вместе с этим может быть услышано и понято правильно в позитивном ключе. Поэтому, чаще всего, люди, выходящие на сцену квартирника - не профессиональные артисты. Это люди, которые порой и петь не очень умеют, но они честно и искренне хотят себя проявить. И никто никого не гонит.

– Какие изменения за годы своего существования перенес квартирник?

– Проекту уже два года. Это уже не история ресурсного центра поддержки добровольчества. Это обособленное мероприятия. Постоянно менялся состав команды. Прошлая команда отходила от дел, был новый набор. Также сформировалась своя медиа история. Появился пресс-секретарь, определенное количество фотографов и видеограф. В общем, освещение всего проекта тоже пошло. Сформировался фирменный стиль, были проработаны истории с мерчем, оформлением, своими фишками.

Было трудно. Квартирник за это время как взлетал на очень высокий уровень, так и очень сильно откатывался назад. Вплоть до того, что в первый год мы разогнали квартирник до такого масштаба, что смогли выйти в конце сентября – начале октября с выступлением на стадионе ДВФУ. Это был, наверное, один из самых крупных квартирников на данный момент. Потому что совместно с ASAP.music ДВФУ организовали мероприятие на более чем на 350 человек. На тот момент это было очень мощно и ярко, но потом произошел откат вплоть до возвращения небольшого камерного мероприятия с акустикой и даже без микрофонов. За два года мы поменяли несколько площадок, искали разные способы финансирования. Одним из источников финансирования являются гранты от Росмолодежь. Так, в августе 2021 года мой хороший друг, по совместительству ведущий и соорганизатор квартирника – Павел Докучаев отправился за попыткой получения гранта на форум «Амур». Там он его успешно защитил, и мы получили средства для приобретения оборудования. И в начале 2022 года у нас уже имелись: колонки, микшер, комбики. Все это дало нам определенную автономность. Но, к сожалению, мы все еще были зависимы от площадок и людей, которые возглавляли молодежную политику. Это и вынудило меня задуматься об автономности проекта. На которую, к слову, мы все еще работаем.

– 24 июня «В гостях у Боцмана» станет частью секции «Навстречу добру» в рамках Дня молодежи. Как пришла идея подать заявку на участие и долго ли она вынашивалась?

- Идея вообще витала в воздухе еще с прошлого года. Но в прошлом году квартирник еще был в плавающем состоянии, не наработал материал. В этом году все было иначе. Я уже был заявлен в программу, но осталось понять, в каком виде квартирник будет реализован. Вот мы вошли в зону движения «Навстречу добру», как такая добровольческая история. Почему квартирник вошел именно сюда, ведь есть еще «Навстречу креативу»? Ну, все-таки, квартирник остался по-своему добровольческой историей. Потому что все полностью осталось некоммерческим, это проект о самих выступающих. Ведь, артисты квартирника, как волонтеры, выполняют определенную работу и денежного вознаграждения за нее не получают. Спустя несколько мозговых штурмов было принято решение провести акустический квартирник в конце дня. Ведь, в течение дня на площадке будут проводиться активности, лекции, мастер-классы. Решили, не мешать громкой музыкой людям развиваться и знакомиться с чем-то новым. Поэтому на нашей локации будет весь день работать фотозона. Планируем ее в стиле ретро, неких 90-х в киберпанке. На самом деле хочется создать что-то понятное всем, но интересное. Но пока окончательный вид фотозоны не сформирован. Думаю, должно получиться круто. А пока формируем лист исполнителей.

– Как проходит отбор на квартирник и есть ли какие-то эксклюзивы у проекта?

– В рамках квартирника уже существуют своего рода резиденты проекта, которые с нами давно. Например, дуэт Саши и Игната. Они состоят в отдельных группах, но дуэтом выступают только у нас. Их рост мы наблюдаем уже два года и это дорогого стоит. Есть и другие ребята, которые выдают очень хороший уровень. Таких ребят я сразу же отправил регистрироваться в открытый микрофон – для того, чтобы они показали себя на главной сцене мероприятия. Три группы из множества подали туда заявки. <…> Считаю, что собственного репертуара нам не хватает. Давно вот удивляюсь одной вещи, у Владивостока есть гимн, но его никто не слышал… А он есть, даже записанный. Почему у нас на мероприятиях почти нет песен о городе или крае. Все просто: особо не учат любить свой родной край банально через музыку. Других участников мы ищем по стандартной схеме через объявленный открытый набор в нашей группе в ВК ищем желающих выступить.

– Можно ли сказать, что выход на площадку Федерального дня молодежи является частью обозначенной ранее работы над автономностью и продвижением ребят?

– Это попытка выстроить иерархическую лесенку для выступающих, по которой они смогут двигаться куда-то наверх. Чтобы участники квартирника знали, что здесь ты сможешь не просто выступить, но и получить определенный старт. Только от тебя зависит, для чего ты на него пришел. На мой взгляд, некоторым ребятам хватает и уровня квартирника. Прийти выступить для 50 человек и успокоиться, а кому-то нужен рост или трамплин для выхода на большие площадки. Вот с теми же «Hideout» история такая получилась. Они яркие и интересные ребята, даже в клубах играли. Но выйти с клубной сцены на городскую очень сложно. А благодаря квартирнику и сарафанному радио в моем лице за них зацепились и взяли на «Молодежную пятницу», на День города. Им начали давать городские сцены. Нужна такая иерархия, благодаря которой группа из гаражной сможет выйти хотя бы на уровень города. Дальше понятно, что прыгать с городской сцены на регион уже сложнее. И могу честно признать, что я не тот человек, который настолько далеко их вывести сможет. Но попасть в «масштабы города» я помог.

КВАРТИРНИК НА ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Все пройдет по классической схеме будет. Время – 2 часа.

– Условно, до 6 вечера будут работать основные площадки с лекциями и мастер-классами. В это время работает и наша фотозона. Потом с 6 и до 8 мы запускаемся с квартирником в рамках площадки. Он будет на свободную тематику в акустической версии, как я уже упоминал ранее. А в 8 часов сворачиваемся и идем к главной сцене смотреть на исполнителей. Вот основная задумка.

Если говорить про ожидания… На самом деле, очень надеюсь, что в проекте появятся новые люди. Это касается как новых лиц в зале, так новых лиц на сцене. Потому что новые лица смогут привнести в проект что-то свежее и интересное. Я достаточно консервативный человек. То есть мои идеи – это хорошо забытое старое. Вот кто-то до меня это придумал, а я сейчас переработал и понес в массы. И я понимаю, что ребята смогут дать глоток свежего воздуха и совершенно новый виток развития мероприятию. На мой взгляд, квартирнику это сейчас просто необходимо. Мир вокруг меняется, стиль жизни тоже. Появились новые потребности, желания. Очень возросла потребность людей в общении и взаимопонимании, взаимопомощи. Поэтому мне бы хотелось, чтобы квартирник стал пространством, способным помочь тем, кто на него пришел. И хотелось бы каких-то структурных преобразований для получения новых смыслов. Надеюсь, День молодежи мне в этом поможет. Посмотрим, что из этого выйдет.

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