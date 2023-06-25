Что представит Приморье на VIII Восточном экономическом форуме

Павильон в 2022 году. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В рамках Восточного экономического форума 2023 на «Улице Дальнего Востока» павильон Приморья представит посетителям шесть тематических зон. Региональное министерство экономического развития сообщает, что участники форума смогут подробнее ознакомиться с проектами в областях «Транспорт и логистика», «Промышленность», «Спорт», «Туризм и культура», игорной зоны «Приморье» и «Наука и СВО», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Главной идеей выставочного пространства является выделение растущей значимости Приморского края в качестве транспортно-логистического центра. В зоне транспорта будет представлена стилизованная логистическая карта края, на которой посетители смогут выбрать и более подробно изучить объекты с помощью текстов, графики и анимации. Среди ключевых объектов представят ООО «Морской порт Аврора», «Новый порт в бухте Суходол», ООО «Морской Порт “Суходол”», УППК «Север», ООО «Восточно-Уральский терминал» и ООО «Тихоокеанский балкерный терминал».

В тематической зоне «Туризм и культура» появится интерактивный бар, где посетители смогут использовать планшеты с приложениями дополненной реальности. С помощью этих приложений можно будет познакомиться с горнолыжным курортом в Арсеньеве, культурно-образовательным комплексом на острове Русском, музейным и театрально-образовательным комплексом на сопке Орлиное Гнездо, курортом «Приморье», всесезонным центром спорта и детским семейным отдыхом «Солнечная».

В зоне «Спорт» посетители смогут использовать сенсорный экран с 3D-статуэтками ключевых спортивных деятелей, чтобы ознакомиться со спортивными объектами и проектами края. При помещении статуэтки на экран будет отображена краткая биография человека и информация о связанных с ним спортивных объектах. Система автоматически распознает, какая фигурка находится на экране. Возможно также заменить статуэтки людей на изображения зданий или спортивную атрибутику.

В зоне «Промышленность» будет представлен макет промышленного парка «Большой Камень», на который будет проецироваться графика с помощью проектора. При выборе опции из меню будет запущен сценарий, при котором на экране акцентируется выбранная область, и на физическом макете будут подсвечиваться здания и сооружения, двигаться транспортные средства, а также появляться пояснительные таблички. Отдельная зона будет демонстрировать графику с подробной информацией.

В тематической зоне «Транспорт и логистика» на панорамном экране посетители увидят стилизованную логистическую карту Приморского края, где они смогут выбрать объекты и получить подробную информацию в виде текстов, графики и анимации.

В зоне «Наука и СВО» будут представлены экспонаты научных разработок, IT-решений и программного обеспечения. Участники форума смогут ознакомиться с презентационными материалами и экспонатами от ИНТЦ «Русский», Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, проектов «Русский карбон», «Прогресс» и Центра комплексной реабилитации. Также будет представлена информация о проекте «Приморский старт», в рамках которого в том числе создаются беспилотники для зоны СВО, проводятся различные исследования.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в Приморском крае с целью способствовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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