В пригороде Владивостока неизвестный поджег мужчину и выстрелил из гарпуна в шею женщины

Место ЧП. Фото: Telegram-канал svodka_25

В Приморье обсуждают поступок неадекватного жителя поселка Трудовое, который поджег мужчину и выстрелил в женщину во время конфликта с местными. Видео ЧП оказались в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По неподтвержденной информации, в СНТ «ДЭПСС» вели работы после кражи кабеля. Разрыли яму. Тогда один из жителей, которому это не понравилось, вышел из дома с огнеметом и начал угрожать всем вокруг. Оружие направил в сторону людей.

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал svodka_25

Мужчина, попытавшийся его остановить, вспыхнул. Как видно на кадрах, начались крики и паника. Пока встревоженные жители пытались потушить пострадавшего, агрессор направил гарпун для подводной охоты на женщину (где достал – пока неясно).

Муж попытался ее закрыть, но поджигатель успел выстрелить в шею пострадавшей. Ее госпитализировали, как и мужчину с ожогами, об их состоянии ничего неизвестно. Нападающий был задержан, хотя его жена якобы оказала сопротивление и даже попыталась залить газом людей. Чем было вызвано поведение буйной пары, не сообщается. Вероятно, в истории замешаны наркотики.

Правоохранительные органы пока не дали комментариев.

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