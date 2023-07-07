Основатель клиники Андрей Геннадьевич Григоренко. Предоставлено ООО «Клиника доктора Григоренко»

Жизнь современного человека изобилует многими стрессовыми факторами. Особенности экологии, питания, физических нагрузок, профессиональных вредностей способствуют развитию болезней. Для того чтобы оставаться бодрым и полным сил надолго, сейчас приходится следить за своим здоровьем. Жителям дальневосточной столицы высококвалифицированную медицинскую помощь готовы оказать в Клинике доктора Григоренко.

Здесь работает команда высококвалифицированных специалистов, в том числе врачей высшей категории, за плечами которых огромный клинический опыт.

Спектр услуг в Клинике доктора Григоренко широк. Одно из основных направлений - флебология. В отделении лазерной флебологии пациент может получить комплексное обследование и современное миниинвазивное лазерное лечение варикозной болезни. Хирурги-флебологи, врачи высшей категории, среди которых есть и к.м.н.: Григоренко Андрей Геннадьевич, Григоренко Ярослав Андреевич, Киселев Артем Юрьевича на экспертном уровне владеют современными передовыми методиками, глубоко профессионально разбираются в сопутствующей патологии.

В клинике организованы сильные отделения амбулаторной хирургии и дерматологии, где прием ведут врачи хирурги, дерматологи, дерматоонкологи, врачи высшей категории. Осуществляется диагностика и удаление кожных новообразований с гистологическим исследованием, проводится современное, эффективное, в том числе лазерное лечение дерматологических заболеваний кожи, волос, ногтей, слизистых.

В Клинике успешно функционирует отделение косметологии, представлены самые разные косметологические направления, включая лазерное омоложение и контурную инъекционную и нитевую пластику лица любой сложности.

Особое внимание в клинике уделяется мужчинам. В клинике можно пройти диагностику и лечение выпадения волос, включая пересадку волос самыми современными малотравматичными методами FUE и DHI.

В Клинике доктора Григоренко ведут прием терапевты, кардиологи, эндокринологи, неврологи. Можно сделать ЭКГ и провести холтеровское мониторирование.

Можно пройти лечение у известного во Владивостоке врача травматолога-ортопеда, врача высшей категории Пашко Владимира Николаевича.

В клинику можно обратиться для лечения хронической и острой боли, прием ведут опытные неврологи. Здесь ведет прием и заслуженный врач России, главный колопроктолог Приморского края Гаврина Светлана Евгеньевна, врач высшей категории. Колопроктологи проводят диагностику и лечение заболеваний толстой кишки, прямой кишки, ректальной и параректальной областей.

В Клинике доктора Григоренко действует отделение амбулаторной гинекологии, где можно пройти обследование и лечение, представлен новейший эрбиевый лазер для лечения недержания и интимного омоложения.

Ведет прием хирург-маммолог. Можно сделать Core-биопсию новообразования молочной железы.

Работает уникальный специалист - эндокринный хирург, онколог, врач высшей категории Григоренко Ярослав Андреевич, специализирующийся на лечении заболеваний щитовидной железы. В Клинике можно сделать пункцию узлов щитовидной железы.

УЗИ в клинике проводится на аппаратах высокого качества, в том числе экспертном. Особое внимание уделяется таким направлениям, как: УЗИ сердца, УЗИ БЦА, УЗИ сосудов, УЗИ молочной железы, УЗИ брюшной полости, органов малого таза и др.

Заслуги Клиники доктора Григоренко подтверждаются достижениями в сфере здравоохранения. В 2019 году учреждение получило звание «Лучшей народной клиники», а с 2020 по 2022 годы оказывалась победителем Премии Продокторов и входит в топ-10 частных клиник в Приморье.

Наш адрес:

Владивосток, улица Калинина, 295.

Телефон для связи: +7 (423) 200-1000

Сайт: doctorgrigorenko.ru

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