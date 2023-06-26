Фото: социальные сети

В пригороде Владивостока, в поселке Трудовое, развернулся сюжет кошмарного триллера. Неадекватный мужчина выстрелил в женщину гарпуном для рыболовства, перед этим он с помощью самодельного устройства поджег человека. Агрессор арестован, в СУ СК РФ по Приморскому краю «КП – Владивосток» раскрыли мотивы его поступка.

Из-за чего мужчина в пригороде Владивостока напал на людей с гарпуном и огнеметом?

Вот что, предварительно, произошло. 25 июня около дома по улице Василия Рябова в поселке Трудовое возник конфликт между подозреваемым, его соседом и председателем садоводческого некоммерческого товарищества – предварительно, из-за того, что последние выявили воровство электроэнергии. Начали подозревать мужчину – теперь уже фигуранта дела.

В злосчастный день жители со специалистами стали копать землю, чтобы найти причину утечки тока. Это возмутило подозреваемого, после чего тот выбежал с самодельным огнеметом. Мужчина подошел со спины к председателю СНТ ДЭПСС, которая присутствовала там и долго конфликтовала с агрессором, с ружьем для подводной охоты. Нацелился, чтобы выстрелить ей в спину.

Ее муж попытался прикрыть женщину, однако фигуранту удалось пробить стрелой шею женщине насквозь. Пострадавшую и мужчину с ожогами доставили в больницу. У последнего ожогами поражено 60% тела. Весь произошедший кошмар запечатлели на камеру смартфона, оттуда видео закономерно растеклось по социальным сетям.

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал svodka_25

Были ли у фигуранта проблемы с психологическим здоровьем, еще предстоит выяснить следователям, ответили в краевом СУ СК.

Сын за отца или вторая версия конфликта

Вскоре отозвались и родственники нападавшего. О мотивах отца рассказал сын: призвал посочувствовать и заявил, что тот никогда никого не трогал. Якобы довели. Публикуем версию от первого лица анонимно:

«Полтора года назад отключили нелегально свет. Так называемая председатель терроризировала родителей. Год назад побили маму прям во дворе, отключили свет. Начались суды. У отца за полтора года, на нервной почве, стала прогрессировать онкология, удалили почку. Живет на таблетках. Все это время моя семья жила на генераторе. <...> Хитрая председатель хочет, чтобы мы платили по ее выдуманному тарифу в 10 раз больше. Но родители не являются членами СНТ, не обязаны платить взносы и так далее. А она требует».

Конечно, любое состояние здоровья не оправдывает преступление. На мужчину заведено уголовное дело по факту покушения на убийство. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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