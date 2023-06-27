В 2023 году ТОСы Владивостока подали заявки на 70 проектов по благоустройству города

В 2022 году ТОСы воплотили в жизнь 34 проекта. Фото: Администрация Владивостока

Территориальные общественные самоуправления Владивостока подали заявки на 70 проектов благоустройства. Прием на сегодняшний день уже завершен. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Заявки принимались с 5 по 26 июня. В ведомстве уточнили, что предельная сумма денег, которые можно получить на благоустройство, в 2023 году составила 1,5 миллиона рублей. Этот грант можно будет направить на решение вопросов местного значения: облагораживание придомовой территории, установка детских и спортивных площадок, тренажеров, хоккейных и спортивных коробок, горок, освещения и так далее.

В 2023 года проектов в два раза больше по сравнению с прошлым, и они очень разные. После получения заявок, их направляют в правительство, так как конкурс проектов ТОСов реализуется при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко. А уже там по ним примут окончательное решение. И когда ТОСы получат финансирование, тогда начнутся и работы. Все, кто победит в конкурсе, смогут реализовать проекты уже в этом году. Об этом сообщил начальник управления развития общественных инициатив администрации Владивостока Сергей Язев.

В 2022 году ТОСы воплотили в жизнь 34 проекта. Так, например, участники ТОС «Кипарис» на грант от правительства благоустроили двор у дома на Кипарисовой, 14. Здесь появились горка, качели, скамейки и урны, рабочие отсыпали двор и установили ограждения – для безопасности детей.

На улице Иртышская, 32/4, ТОС «Иртыш 32» привел в порядок баскетбольную площадку, которой на тот момент было уже больше двадцати лет. Рабочие подготовили основание под площадку, затем заасфальтировали его, установили опоры для баскетбольных щитов.

ТОС «Морской» отремонтировал дорогу, соединяющую улицы Таманскую и Можайскую. Благодаря этому дети, проживающие на территории ТОСа, смогли значительно быстрее добираться до ближайшей автобусной остановки.

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