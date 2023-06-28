«Ваш муж погиб не напрасно»: морской пехотинец из Приморья посмертно удостоен звания «Герой России»

В сложнейших боевых условиях наши морпехи сделали все возможное, чтобы защитить боевых товарищей и мирное население. Фото: Диана Пермитина.

Два бойца 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты награждены знаком особого отличия «Герой Приморья», один из них посмертно. Об этом сообщили в правительстве края. Торжественная церемония состоялась во вторник, 27 июня. Награды лично вручали губернатор Приморья Олег Кожемяко и командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В сложнейших боевых условиях наши морпехи сделали все возможное, чтобы защитить боевых товарищей и мирное население – проявили мужество и верность долгу. Один из награждаемых в этот день, к сожалению, погиб в зоне СВО. Награду капитана Цырена Лубсанова получала супруга.

«Мы склоняем головы перед павшими ребятами, перед теми, кто своей жизнью отстаивает свободу и независимость нашей страны», – отметил Олег Кожемяко.

Цырен был командиром роты, героически защищал те рубежи, которые необходимо было отстаивать. На Донецком направлении при контратаке противника обеспечил вынос и вывоз раненных. Сам же, находясь под артиллерийским обстрелом, не бросил позиции и пал на месте сражения.

Награду получала супруга погибшего бойца. Фото: Диана Пермитина.

«Жизнь любого гражданина России бесценна. Для солдата и воина самое главное, чтобы его гибель была бы не напрасна. Ваш муж погиб не напрасно. Он спас людей, за ним эти люди шли, и на его примере они будут воспитывать своих подчиненных», – сказал, передавая награду жене, Виктор Лиина.

Также знак особого отличия «Герой Приморья» вручен заместителю командира одного из подразделений 155-й отдельной ордена Жукова гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

На вручении боец был с супругой. Фото: Диана Пермитина.

«В течение нескольких дней оборонял рубеж, подбил три БМП, танк, уничтожил три расчета ПРК, дал возможность отойти ребятам. Совершил героический подвиг, с первого дня находится в зоне СВО. безусловно заслужил это звание», – высказался глава региона.

Олег Кожемяко добавил, что правительство продолжает оказывать всевозможные меры поддержки семьям участников СВО.

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