Рентгенэндоваскулярная хирургия ЗНО стала доступна в Приморье. Фото: пресс-служба ПКОД

Вокруг темы рака и злокачественных новообразований много мифов, которые одним мешают бороться с коварным недугом, а другим пройти обследование из-за страха услышать страшный диагноз.

«Антирак» – новый проект «Комсомольской правды». Вы узнаете, кто и как помогает онкобольным в Приморском крае, какие обследования и новейшие технологии применяются в поликлиниках и больницах, кому доступна бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь, а главное – излечим ли рак. Мы дадим слово профессионалам, у вас будут четкие ориентиры: кто, где и как консультирует и лечит онкобольных.

По словам главного внештатного специалиста - онколога минздрава Приморского края, заведующего поликлиникой Приморского онкологического диспансера Эльвиры Токаревой, в прошлом году в Приморском крае злокачественные новообразования (ЗНО) обнаружили у 6 тысяч человек. Чаще всего жителей региона беспокоят ЗНО кожи, молочной железы, легкого, рак ободочной кишки и рак желудка.

У жительниц Приморья чаще обнаруживают онкологические процессы молочной железы, кожи, ободочной кишки, тела матки и шейки матки. У мужчин на первое место выходит рак легкого, на последующих позициях – опухоли предстательной железы, кожи, желудка, ободочной кишки.

Существует ли золотое правило профилактики рака? Да! Это обязательная диспансеризация. В возрасте от 18 до 39 лет ее необходимо проходить 1 раз в 3 года, а с 40 лет - ежегодно. В России действуют 7 скрининговых программ по ранней диагностике онкозаболеваний, и все они доступны жителям нашего региона. Врачи то и дело повторяют: чем раньше рак найдут – тем больше шансов его одолеть.

В ЦИФРАХ

Как ранее отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, в 2022 году на программу здравоохранения в регионе направили более 50 миллиардов рублей. Провели капитальный ремонт на 23 объектах этой сферы. Также в 2022 году началось строительство 13 новых больниц, поликлиник, амбулаторий. Они будут сданы до конца 2025 года.

Сравнительно недавно в онкологическую службу Приморья вошли новые подразделения - центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Их открыли в поликлиниках Владивостока, больницах Артема, Уссурийска, Спасска, Находки, Арсеньева, Лесозаводска и Дальнегорска. Список территорий, которые прикреплены к ЦАОП, вы можете узнать на сайте краевого онкодиспансера или позвонив по телефону «горячей линии».

– В крае работают 14 первичных онкологических кабинетов и 10 центров амбулаторно-онкологической помощи. Даже на удаленных территориях приморцы имеют возможность прийти на прием к онкологу, получить специализированные виды терапии и диспансерное наблюдение. При этом в ЦАОП выполняется весь спектр исследований, включая КТ, МРТ, а также взятие биопсии для верификации заболевания и уточнения распространенности процесса. Онкослужба края входит в первую десятку среди регионов РФ по химиотерапевтическому обеспечению, наличию оборудования и срокам лечения. В 2023 году Приморский онкодиспансер еще больше увеличит количество телемедицинских консультаций, продолжит работу над системой маршрутизации пациентов. И будет развивать новые методы диагностики и лечения ЗНО, – рассказал Кирилл Стегний, главный врач Приморского краевого онкодиспансера, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН.

Кирилл Стегний.

В Приморском крае центры амбулаторной онкопомощи появились благодаря общероссийской программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Что может получить каждый пациент в ЦАОП?

Диагностику онкологических заболеваний, включая установление стадии развития ЗНО.

Химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара или в амбулаторных условиях в соответствии с рекомендациями онкологического консилиума краевого онкодиспансера.

Оценку эффективности и переносимости проводимого лечения с использованием лабораторных и инструментальных методов лечения.

Восстановительную и корригирующую терапию, связанную с возникновением побочных реакций на фоне высокотоксичного лекарственного лечения.

Паллиативную помощь, включая назначение противоболевой терапии.

Консультативную и методическую помощь, контроль симптоматического лечения.

Диспансерное наблюдение.

Телемедицинское консультирование со специалистами краевого онкодиспансера без очного посещения этого учреждения.

«За последние несколько лет главное учреждение края по оказанию медицинской помощи больным с онкологией заметно преобразилось - помимо обновления кадрового состава, закупки современного высокотехнологичного оборудования проведены и капитальные ремонты объектов. Так, в отделении радиотерапии работает современное оборудование для лечения рака кожи, в марте открыли отделение радиойодотерапии, где оказывается помощь пациентам с раком щитовидной железы. Начали оказывать помощь приморцам на ПЭТ и КТ-сканере. Это позволит многие лечебные процессы онкопациентам проводить оперативно во Владивостоке, не направляя их в клиники соседних регионов. Потребность в обследовании методом ПЭТ/КТ для населения Приморья составляет до 5 тысяч исследований в год», –рассказала Анастасия Худченко, заместитель председателя правительства Приморского края, министр здравоохранения Приморского края.

Анастасия Худченко.

Приморский край вошел в число лидирующих регионов по возможностям высокотехнологической помощи. Основную нагрузку взял на себя краевой онкодиспансер. Для граждан РФ, проживающих на территории Приморского края, такое лечение проводится за счет средств ОМС - бесплатно. Направление выдается медицинскими организациями, в составе которых имеются первичный онкологический кабинет (ПОК) или центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

– В ЦАОП пациент может пройти максимальное обследование и после этого получить направление в онкодиспансер для решения вопроса о тактике и стратегии дальнейшего лечения. Онкобольной человек не остается без нашего внимания - мы приглашаем его на прием с определенной периодичностью: раз в три месяца, раз в полгода или раз в год. Все зависит от его состояния. Важно, что наши врачи всегда могут обратиться за консультацией в краевой онкодиспансер к коллегам», – рассказал Артем Соколов, заведующий ЦАОП Владивостокской поликлиники №1.

Артем Соколов.

К слову, всего с 2019 года поставили более 15 тысяч единиц медицинского оборудования - заявил ранее губернатор Приморья. Появились две новые поликлиники, проведен капремонт почти в 270 объектах здравоохранения. Установили 56 ФАПов и врачебных амбулаторий в отдаленных населенных пунктах.

– В результате более двух тысяч человек дополнительно прошли полный цикл диспансеризации, более тысячи человек стали получать лекарственные препараты по месту жительства, – сказал губернатор.

Расширенные ответы на все вопросы вы найдете на сайте краевого онкодиспансера или по телефону 8 9146 744 450 (круглосуточный). Следите за следующими публикациями проекта!

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