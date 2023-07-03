Ситуация нестабильна: порывы ветра до 24 метров в секунду прогнозируют синоптики Владивостоку на этой неделе

Во Владивостоке местами морось. Фото: Руслан НОВИКОВ

На предстоящей неделе синоптическая ситуация на юге Дальнего Востока останется нестабильной. Погодные условия в Приморье будут неустойчивыми. Об этом рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник и вторник, 3 и 4 июля, на большей территории края существенных осадков не ожидается. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Минимальная температура воздуха составит +10…+17°C., дневные в континентальных районах +24…+30°C, на побережье +18…+23°C.

В середине недели ожидается, что циклон выйдет в Японское море, и дальнейшее его смещение над акваторией – степень влияния циклона на погоду Приморского края – зависит от его окончательной траектории.

«Если он пройдет недалеко от побережья края, то на большей территории выпадут интенсивные дожди. Если на большем расстоянии, то дождей будет меньше. Мы будем информировать вас максимально оперативно», – уточнили Марина Парфенова.

Во Владивостоке в понедельник и вторник туман, который ослабеет лишь к середине дня, местами также морось. Ночью температура воздуха +15…+17°C, днем +19…+22°C.

В среду, 5 июля, по предварительному прогнозу в дальневосточной столице будет дождливо и ветрено. Порывы ветра местами будут достигать 24 метров в секунду. Температура воздуха будет чуть ниже, чем накануне.

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