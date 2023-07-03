«Подготовка была изнурительной»: школьница из Фокино – о заветных ста баллах на ЕГЭ по литературе

Дарья Калистратова, ученица школы №259 в Фокино. Фото: КП – Владивосток

Жительница маленького городка в Приморье сдала ЕГЭ по литературе и набрала 100 баллов. Это высшая оценка знаний по одному из самых, не побоимся этого слова, сложных предметов. Дарья Калистратова, ставшая почти знаменитостью в городе Фокино, рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» о том, как готовилась к главному для нее экзамену, и почему выбрала именно его. Подробности в материале.

Помимо литературы на выбор девушка сдавала еще и английский язык. Плюсом к этому базовые экзамены – математика и русский. И все это потому, что в планах было подать заявления на поступление сразу на несколько направлений: зарубежная филология, отечественная филология и лингвистика – в качестве запасного варианта.

«Я пока не решила, куда я буду поступать. Подала заявление на поступление в несколько городов, это и Москва, и Владивосток. Буду смотреть по ситуации», – рассказала теперь уже бывшая ученица школы №259 в городе Фокино.

Даша говорит, что очень любит читать книги. Фото: КП – Владивосток

Свой выбор Даша объясняет просто: очень любит литературу и все, что с ней связано. И даже тот факт, что это один из самых сложных предметов, не остановил девушку в своем выборе. Твердое решение она приняла еще в 10 классе – увлеклась произведениями, которые есть в кодификаторе (официальный список тем, которые будут на ЕГЭ – прим.ред.) и верно шла к цели все эти два года. Хотя даже тогда школьница еще не знала, кем хочет стать.

«Я вспомнила, что, оказывается, люблю книги читать, анализировать произведения и так далее, поэтому решила сдавать этот предмет. Да, я согласна, что литература сложный предмет, мне кажется, даже один из самых сложных. Я люблю литературу, книги – зарубежную классику, русскую классику. И да, я люблю направление, на которое я сейчас поступаю, заинтересована им. Поэтому я выбрала литературу».

В 11 классе девушка с намеченного пути не свернула, а только лишь усилила и без того интенсивную подготовку к ЕГЭ. Уже тогда стало ясно, что будет сложно.

«Я записалась в онлайн-школу с репетитором, подготовка была очень сложная и, я бы даже сказала, изнурительная. Не спала ночами, готовилась. Ну и заслуга школы моей тоже в этом есть: мы писали пробные экзамены по литературе. Я благодарна учителям, потому что они поддерживали на протяжении всей подготовки».

День Х настал. Экзамен сдан. И вот оно – волнительное ожидание результата. Хотя, казалось бы, о каком волнении может идти речь? Если ЕГЭ предшествовала такая подготовка. И, конечно же, знания школьницы оценили по достоинству – Дарья Калистратова набрала 100 баллов по экзамену по литературе. Что касается остальных предметов, то девушка отвечает скромно – закончила хорошо, но нет предела совершенству.

«Я вполне довольна своим результатом, у меня серебряная медаль. Училась, кстати, в школе я хорошо на протяжении 11 лет».

Семья Калистратовых на выпускном. Фото: КП – Владивосток

Родители Даши в обучении дочери принимали огромное участие – и в подготовке, и в решениях. Мама и папа положительно относятся ко всем начинаниям девушки и всегда поддерживают любимую дочь. К слову, в семье воспитывается еще один ребенок – младшая сестра Даши. В школе она пока не учится – малышке всего лишь два года.

«Я им благодарна за то, что они так поддерживали меня и помогали во всем».

На вопрос о свободном времени Даша ответила коротко – в этом году его было очень мало. И если все же выдавались минутки на отдых, а в основном это было в выходные дни, то их девушка тратила на прогулки с подругой.

«В основном я в свободное время читаю зарубежную классику. Я очень люблю зарубежную и русскую литературу. У меня достаточно много любимых произведений из русской литературы. Я очень люблю «Войну и мир» Толстого, люблю «Обломова» – роман Гончарова. Это очень интересные произведения, очень глубокие, я бы сказала, по содержанию, по авторской мысли. из зарубежной классики я очень люблю роман Этель Лилиан Войнич «Овод».

Ну, что ж, нам остается только пожелать Даше удачи во всех ее начинаниях.

Школу девушка закончила хорошо – с серебряной медалью. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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