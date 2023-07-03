Во Владивостоке дан старт международным играм «Дети Приморья»

Во Владивостоке собрались делегации со всей России. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Рано утром в субботу в аэропорт Владивостока прибыл рейс из Москвы, который привез делегацию юных спортсменов из новых российских территорий. Ребят приняла гостиница Royal Park.

Игры «Дети Приморья» были организованы во Владивостоке по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он лично посетил с флагом игр Донбасс, Харбин и Минск. Пригласил ребят посоревноваться в нашем крае.

Церемония открытия. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Путешествие во Владивосток для детей из Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона оказалась очень длинной. Добирались от 48 до 72 часов. После схода с трапа у юных спортсменов было только одно желание – добраться до кровати.

Пока молодежь отдыхала, корреспондент «КП» встретился с тренерами. Выяснилось, что у их подопечных это будет первые международные спортивные соревнования.

Президент федерации по настольному теннису Донецкой народной республики Виктор Задорожный рассказал, что им приходилось проводить занятия с детьми в подвалах.

«По соображениям безопасности в Донецке закрыты спортзалы. Тренировки были не регулярные. После присоединения к России ситуация изменилась».

Тренировка. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Дети оказались очень упорными. После признания региона территорией РФ они ездят на сборы. И в турнирах занимают высокие места. Маша Громовая ездила на спартакиаду в Москву, там заняла там 5 место.

«Ребята талантливые, не хватает времени для того, чтобы оттачивать свое мастерство. Приехали во Владивосток посмотреть уровень настольного тенниса у вас. Мы знаем, что уровень высокий, но сравнить надо», – устало объяснил Виктор Задорожный.

Несмотря на усталость

«Я занимаюсь с мальчишками, развиваю самбо и борьбу. О возможности принять участие в летних играх «Дети Приморья» сообщили из российской федерации по вольной борьбе. Мы приехали для опыта. Посмотрим, поборемся, поучаствуем», – пояснил Руслан Куксов, тренер и мастер спорта по вольной борьбе.

Даже несмотря на усталость дети выходят на тренировку.

«Набрали в дороге лишний вес. Надо сбросить, – объяснил тренер боксеров Юрий Литвиненко, пока спортсмены разминаются «боем с тенью», – нас тут очень хорошо приняли, окружили вниманием, организация на высочайшем уровне.

Из Запорожской области приехали трое боксеров 16-17 лет. Один из парней кандидат в мастера спорта, двое перворазрядники:

«Попытаемся выступить, показать, что мы можем. Какие-то бои показать интересные. И на других посмотреть, что они могут. Это будет первый старт в международном турнире. Чем выше уровень соперников, тем лучше для нас».

На занятия в другой город

Так как в Донецке из соображений безопасности закрыты все спортивные комплексы, ребята, желающие заниматься спортом, вынуждены искать возможность. Так баскетболисты из Донецка один-два раза в неделю ездят на тренировки в соседний Харцизск.

Вот что добавил Игорь Лунев, тренер по баскетболу КДЮСШ «Кировец»: «Ребята занимаются больше пяти лет. В Харцизске можно проводить тренировки один-два раза в неделю, собирать сборные команды. После присоединения к России ребята получили возможность ездить на сборы и соревнования. Наши команды катаются по разным городам России. Сейчас девочки играют в Уфе, мальчишки в Нижнем Новгороде. У нас каждые две недели какие-то выезды организуют. Благодаря российским и донецким организациям».

Мы будем первыми!

Донецкие сестры-близнецы Катя и Настя Линник сказали, что они настроены на бой, они стремятся к победе. Для них важно быть первыми.

«Быть первым – это быть лучшим, быть лидером!», – заявили сестры.

Быть может, эти ребята больше остальных заслужили участие в международных летних играх «Дети Приморья». Они своим трудом, упорством, смелостью и талантом пробивают себе путь в большой спорт.

Первые международные летние игры «Дети Приморья проходят с 1 по 6 июля. Организаторами выступили Министерство спорта Российской федерации, Правительство Приморского края, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», администрация Владивостока. В играх примут участия команды из России, КОН и Белоруссии. Из новых регионов России, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прибыло 150 спортсменов, всего в играх примут участие более 1,5 тысячи юношей и девушек.

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