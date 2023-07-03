Прятали в поясах, в кроссовках: как китайцы пытались вывезти из Приморья целебные деликатесы с помощью скотча

Пояса оказались отнюдь не массажером для рельефного пресса. Фото: ФТС России

Очередную партию сушеного трепанга – деликатеса для многих стран мира – попытались вывезти ушлые браконьеры. Дальневосточные таможенники задержали двух жителей Китая, которые ехали на рейсовом в автобусе. В карманах одежды, на поясах и даже в кроссовках мужчин из Поднебесной нашли 10 килограмм контрабанды, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ФТС России.

Продукцию положили вместо стелек. Фото: ФТС России

Таможенники обратили внимание сначала на одного пассажира, который заметно нервничал, а затем на второго – мужчина запаниковал, когда инспекторы расспрашивали его соотечественника. Тогда сотрудники решили осмотреть обоих. Пакеты с сушеным трепангом перемотали скотчем вокруг пояса, ног, часть спрятали в обувь вместо стелек. Рыночная стоимость деликатеса оценили в 300 тысяч рублей.

Будто бы настоящая броня из трепанга. Фото: ФТС России

Мотив жителей Китая оказался прозаичен – решили подзаработать. Таможенники удивлены не были, ведь случай далеко не первый. Подобные попытки незаконно перевести ценные ресурсы пресекают с завидной регулярностью.

«Оба нарушителя знали, что данный вид товара ограничен к перемещению, поэтому намеренно спрятали его от таможенников. В отношении иностранцев Уссурийская таможня возбудила дела по ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля). Им грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров с конфискацией», – сообщили в пресс-службе ФТС.

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