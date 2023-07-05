Мучила бессонница: на Камчатке вор спустя 10 лет признался в краже трех килограммов сала

Мужчину мучила совесть. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сказка-быль произошла на восточном побережье Камчатки – в Усть-Камчатском районе. Мужчина признался в преступлении, которое совершил аж 10 лет назад. И речь не об убийстве или ограблении банка: явиться с повинной пришлось из-за трех килограммов сала, курток и обуви, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Дело было вот как. В 2013 году на преступление толкнуло желание поживиться: жил мужчина едва ли не впроголодь. Тогда, как уточнили редакции в прокуратуре Камчатского края, он решил проникнуть в чужой дом. Конкретных целей не было, поэтому воришка выбил дверь, зашел и забрал, что нашел.

«По горячим следам преступление раскрыть не удалось, несмотря на комплекс мер по розыску виновного. В 2014 году расследование приостановлено в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», – пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Спустя столько времени именно виновник истории пролил на нее свет. В отдел полиции он пришел 2 июня и сам рассказал, как все было – вспомнил даже обстановку в квартире. Вещи он обменял на алкоголь, а сало, видимо, стало закуской к напитку.

На вопрос следователя о том, что же привело в полицию спустя столько лет, обвиняемый ответил: совесть замучила. Более полугода назад у мужчины началась бессонница, переживая по поводу произошедшего. Других преступлений фигурант (конечно, по его словам) больше не совершал.

Накажут ли раскаявшегося вора? Скорее всего, да. Как пояснили «КП», у кражи с таким небольшим ущербом уже бы вышел срок давности. Однако речь ведь идет о проникновении в чужой дом, что отягощает вину фигуранта.

«Уголовное дело направлено в Усть-Камчатский районный суд для рассмотрения по существу. Оценка действиям обвиняемого будет дана судом с учетом всех обстоятельств, смягчающих наказание», – заключили в надзорном ведомстве.

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