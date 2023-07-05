Школьники из Владивостока посещают театры, музеи и выставки по «Арсеньевской карте»

Школьники с удовольствием посещали мероприятия, экскурсии и выставки. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Больше 20 тысяч юных приморцев посетили учреждения культуры по «Арсеньевской карте» в июне. Проект активно работает уже месяц. Подробности озвучили в пресс-службе правительства Приморского края – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Благодаря «Арсеньевской карте» ребята из пришкольных лагерей Владивостока смогли в июне побывать в театре, музее, изучить историю, культуру, флору и фауну родного Приморского края. Всего за месяц участие в проекте приняли 21 132 ребенка. Это школьники от 6 до 13 лет.

Как говорят сами ребята, экскурсии, выставки и мероприятия они посещали с удовольствием. Большой восторг вызвали музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева, Приморский краевой драматический театр молодежи и Приморский океанариум – среди школьников эти локации стали самыми популярными местами для культурного отдыха.

Напомним, что стартовал проект «Арсеньевская карта» в День Защиты детей – губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично «дал отмашку». Специалисты разработали своеобразную программу-маршрут по учреждениям культуры, мероприятиям и отдельным произведениям, которые имеют высокий уровень просветительского значения. Масштабный проект пока работает в пилотном режиме и только во Владивостоке, но уже показывает свою эффективность и вовлеченность школьников в процесс.

С 1 июля к нему присоединились ребята Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. А уже с сентября все школьники края смогут активно пользоваться «Арсеньевской картой».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.