Дождь накрыл Приморье накануне, 5 июля.

Прошедший циклон вновь затруднил движение на дорогах в пяти муниципалитетах края – сотрудники служб уже восстанавливают дорожное полотно с помощью спецтехники. В Уссурийске оказались подтоплены парки, проезд под железной дорогой. Ударили дожди и по югу Приморья. Публикуем все, что известно о дорожной обстановке и уроне от непогоды на 6 июля 2023 года.

Где в Приморском крае ограничен проезд после дождей

Из-за осадков оказались отрезанными два населенных пункта, сообщил Примавтодор. Ограничения действуют в пяти муниципалитетах:

В Михайловском районе нет проезда к селу Зеленый Яр, в Хасанском округе затрудненно движение на 17-18 километрах дороги Барабаш – Приморская – Безверхово, в Октябрьском муниципалитете нет проезда на 12 километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава. В Партизанском затруднено движение на тарссе Новолитовск – Васильевка (а первый километр закрыт для грузового транспорта).

«В Пограничном муниципальном округе до сих пор идет дождь. На 96 километре дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница образовался перелив через объезд моста глубиной 30 сантиметров, длиной 60 метров. Проезд для легковых машин осуществляется по мосту. Для грузового транспорта проезда нет. Дежурит пост ГИБДД», – сообщили в Примавтодоре.

Сколько выпало осадков в Приморском крае 6 июля

Основной удар традиционно приняли на себя Хасанский и Ольгинский округа. В первом муниципалитете осадки прекратились. На дорогах наблюдаются переливы глубиной до 100 сантиметров, длиной до 70 метров. Серьезный урон во время циклона понес и Уссурийск: там затопило тоннель, несколько парков, улицы.

Выпало там более 96 миллиметров осадков – почти в 1,5 раза выше месячной нормы.

Владивосток пережил непогоду относительно спокойно. Выпало примерно 66 миллиметров осадков – меньше половины месячной нормы. Всю ночь городская дорожная служба занималась уборкой наносов грунтов с тротуаров и дорог.

Повторятся ли циклон и потопы в Приморском крае: прогноз синоптиков

Такого, к счастью, не будет. В предстоящие выходные синоптическая ситуация на юге Дальневосточного региона изменится, сообщили в Примгидромете. Вслед ушедшим циклонам на Приморье надвигается гребень тихоокеанского антициклона: вернется жара. Средняя температура днем составит от 22 до 30 градусов.

В предстоящие выходные синоптическая ситуация на юге Дальневосточного региона изменится. Вслед ушедшим циклонам на Приморье распространится гребень тихоокеанского антициклона.

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