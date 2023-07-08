Жителям остальной России, которые далеки от приграничных городов Поднебесной, получить визу все-таки должны. Фото: Анастасия ЦАРЕВА

Еще совсем недавно для жителей дальневосточных регионов, прилегающих к границе с Китаем, съездить в соседнюю страну было чуть ли не проще, чем в соседний город. Безвизовый режим и налаженное транспортное сообщение позволяли скататься на выходных в Суйфэньхэ из Приморья или Хэйхэ из Благовещенска. После пандемии туризм «оправился», а Дальний Восток и Китай взяли курс на тесное сотрудничество.

Однако обмен туристами все еще связан с несколькими трудностями. Ответы на наиболее частые вопросы в материале.

Без визы можно?

Да, но с условиями. Дальневосточники могут попасть по упрощенной процедуре в приграничный Сунфэйхэ, при наличии организованной группы и приглашения с китайской стороны. В этом случае нужен загранпаспорт и документ, подтверждающий прописку в приграничном регионе. На КПП китайские пограничники выдадут разрешение на временное пребывание – фактически, ту же визу. И тогда жить по этому разрешению в Суйфэнхэ можно в течение 15 дней.

Жителям остальной России, которые далеки от приграничных городов Поднебесной, получить визу все-таки должны. Полноценный «безвиз» на данный момент не возобновлен, хотя работы в этом направлении ведутся. Как сообщил в интервью «Комсомольской правде – Владивосток» руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский, ожидается, что 18 июля китайская сторона предоставит перечень туроператоров, уполномоченных работать в рамках межправительственного соглашения о безвизовых поездках. Коротко – все турфирмы должны работать прозрачно и под контролем государств. После формальных процедур и вернут безвиз – примерно в конце июля. По словам специалиста, в этот период отправятся и первые туры:

- В ближайшее время Минэкономразвития России проведет серию мероприятий по правилам реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для представителей российской туристической отрасли.

Как и где получить китайскую визу?

Для поездки в Китай можно получить визу для однократного или двукратного посещения страны. Документ дается не на определенные даты, а в «коридор» на 90 дней, при этом длительность одного посещения не может превышать этот период.

По информации посольства КНР в России, визу можно получить в посольстве, а также генеральных консульствах КНР в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске.

Предварительно необходимо заполнить анкету на портале cova.mfa.gov.cn, а после записаться на подачу документов в консульство на сайте avas.mfa.gov.cn. Важно учитывать, что на момент подачи заявления срок окончания действия загранпаспорта должен составлять не менее полугода. Получить визу можно в течение семи дней. Однако посольство КНР рекомендует спланировать оформление заранее: ведь придется потратить время на подготовку документов и бронированием времени на посещение консульства.

Какие еще документы нужны?

Медицинская страховка, действие которой распространяется на территорию Китая. Подойдет полис, оформляемый для получения визы. Также требуется ПЦР-тест или антиген-тест на коронавирусную инфекцию, сделанный не позднее 48 часов до момента выезда в страну. Кроме того, нужно заполнить карту состояния здоровья. Тем, кто планирует лететь в Китай на самолете, нужно заполнить анкету здоровья на портале htdecl.chinaport.gov.cn — сайт открывается с VPN. После заполнения анкеты формируется специальный QR-код, который нужно показать в аэропорту прилета для выхода из таможенной зоны. Рекомендуется сделать скриншот QR-кода на телефон, так как он не всегда приходит на электронную почту.

Какие требования к туристам предъявляют в Китае?

В течение 24 часов турист должен зарегистрироваться либо в отеле, где он остановился, либо в местном полицейском управлении, если турист проживает в другом месте. За нарушение этого правила накладывается штраф в 500 юаней за каждый день просрочки.

«А что же помогайки?» или как без нас изменилась Поднебесная

«Комсомолка» из первых уст узнала, что сейчас ждет туриста в КНР. Николай Кугук, житель Владивостока, уже несколько раз посещал страну:

«Сейчас обстановка в Поднебесной нормальная. Она, конечно, отличается от доковидных времен. Но в Китай сейчас попасть можно и не так сложно. Не так давно в качестве так называемого «помогайки» я ездил в приграничный город Суйфэнхэ. Сейчас с прохождением российской таможни проблем нет, возникают затруднения на китайской таможне, связанные с получением визы на пограничном переходе. Время зависит от загруженности перехода – чем больше людей, тем, соответственно, дольше приходится ждать. Никакого паспорта здоровья не спрашивают.

Приграничные города Китая сейчас активно восстанавливается после «ковидных» времен. Уровень сервиса и услуг, конечно, снизился в сравнении с тем, что было раньше. Цены, наоборот, немного подросли. Но все равно российских туристов ждут, активно открываются магазины. Можно ехать, покушать, отдохнуть, но с небольшими отличиями».

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