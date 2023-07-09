Дальневосточная уха, Нептун и соревнования по лову: День рыбака отметили в Приморье 9 июля

Соревнования по лову рыбы прошли в бухте Подъяпольского. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Пока в акватории Амурского залива гостям и жителям Владивостока раздавали дальневосточную уху, в Шкотовском районе приглашали побороться в подводной охоте. В бухте Подъяпольского еще в 6 утра в воскресенье был дан старт одному из ключевых мероприятий этого дня. Там прошли соревнования рыбаков в честь профессионального праздника.

Дети были в восторге от аниматоров в ярких костюмах. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

Поздравил посетителей фестиваля председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев. Он рассказал, что в соревнованиях принимают участие опытные рыбаки-спортсмены. В акваторию залива Петра Великого вышло 24 экипажа. Ловля велась на удочки. Результат оценивали по двум категориям: самый большой улов и самая крупная рыба. Победители получают сертификаты на 50, 100 и 300 тысяч рублей. Соревнования поддержал губернатор Олег Кожемяко: оно входит в краевой календарь мероприятий.

В Шкотовском районе провели концерт. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

День рыбака в бухте Подъяпольского проводится в рамках краевого фестиваля «Гордость Приморья». На него традиционно приезжают сотрудники предприятий Шкотовского района. Украсит программу выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества. Для детей развернутся активности на спортивных и игровых площадках: конкурсы, квесты, викторины и игры «Морской бой» и «Шародром».

Выставка-ярмарка не обошлась без конкурсов. Фото: Татьяна ГЛАГОЛЕВА

А во Владивостоке в это время праздничная площадка развернулась на набережной Спортивной гавани. Вместе с гостями праздника дегустировали дальневосточную уху от именитых поваров местных ресторанов губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков.

Олег Кожемяко на Дне рыбака. Фото: Telegram-канал Олега Кожемяко

В открытом формате провели рыбацкий кросс-букинг, шоу мыльных пузырей от аниматоров, мастер-класс по живописи «Рисуем море», мастер-классы «Войлочная брошь» и «Кораблик мечты», мастер-класс по росписи ракушек, тельняшек и камней.

«Для многих жителей прибрежных поселков это десятилетия труда, ожидания встреч после промысла. <...> Рыбная отрасль живет своими трудовыми буднями. Желаю семь футов под килем и радостных встреч на берегу! С Днем рыбака!» – поздравил жителей Олег Николаевич.

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