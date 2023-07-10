Во Владивостоке в понедельник и вторник, 10 и 11 июля, туманы и морось. Фото: Анна СОБОЛЬ

На этой неделе синоптическая ситуация на юге Дальнего Востока будет нестабильной, а погодные условия в Приморье – переменчивыми. Об этом сообщила главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник и вторник, 10 и 11 июля, погода ожидается контрастной. В континентальных районах создадутся условия для развития конвективной облачности (совокупность жидких капель и (или) ледяных частиц, образующаяся в системе вертикальных воздушных потоков. – Прим. ред.), местами пройдут кратковременные дожди или даже ливни. Ночью температура воздуха составит +12… +19°C, днем +26… +33°C, на побережье – очаги тумана и мороси, +18… +25°C.

В середине недели край окажется под влиянием фронтальных разделов. В крае пройдут дожди разной интенсивности, на большей части территории Приморья температурный фон станет немного ниже, чем накануне.

Окончание рабочей недели также ожидается с переменчивой погодой. Теплые дни будут сопровождаться локальными ливнями.

Во Владивостоке в понедельник и вторник, 10 и 11 июля, туманы и морось, которая будет ослабевать днем. Ночью температура воздуха составит +16… +19°C, днем +19… +23°C.

В среду солнечно и очень красиво: +20… +22°C и без осадков. Затем погода ухудшится – будет облачно и дождливо, а также прохладно. Ночная температура +15… +17°C, дневная +17… +20°C. Будет дуть свежий юго-восточный ветер, также не исключены локальные дожди.

«Следите за погодой вместе с нами. Напомним, что температура воды в амурском заливе +21°C, в заливе Посьета +21°C, в бухте Находка +18°C. Наслаждайтесь летом, и пусть каждый летний день приносит вам настоящее удовольствие», – подытожила Марина Парфенова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.