«Мой сын не просто герой, и я должна ему соответствовать»: мать участника СВО с Камчатки – о непростой женской доле

Надежда говорит, что важно следить за психическим здоровьем. Фото: tvzvezda.ru

Уже больше года жительница Камчатки живет в ожидании... в ожидании сына, который отправился защищать Родину в зону специальной военной операции. Такое решение парень принял с момента объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации. С тех пор Надежда четко для себя решила: «Я должна соответствовать сыну, он у меня герой!» Женщина рассказала, как пережить это нелегкое время, и дала советы родным и близким бойцов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сын Надежды твердо решил стать военным, еще когда служил в армии после школы. Когда парень уже отдал воинский долг стране, то, не задумываясь, подписал контракт. А потом, как говорится, в омут с головой – полгода войны в Сирии. То время мать камчатца пережила очень тяжело: ночами женщину мучали кошмары, днем – панические атаки. Надежде даже пришлось обратиться к врачу.

«Тем, кто ждет своих мужчин, хочу посоветовать четко следить за своим психическим здоровьем. Каждая мама, женщина, сестра, дочь должны здоровыми дождаться своих бойцов, беречь себя ради будущего своих мужчин, чтобы подарить им свою любовь и нерастраченную нежность».

Волевое решение защищать родину от фашизма в зоне СВО Надежда поддержала, хоть и сильно переживала. Тот день, когда сын рассказал о своих намерениях, мать запомнила навсегда – 8 марта.

«Он поздравлял меня с праздником и намекнул, что скоро их перебрасывают на, скажем так, боевые действия. Реакция у меня была, конечно, очень жуткая. Безусловно, для меня он не просто герой. Я вырастила несгибаемого и сильного сына, и я тоже должна быть такой и соответствовать ему!»

Героями участников СВО считают не только родные и близкие, но и президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что, выполняя поставленные задачи по защите людей в Донбассе, по обеспечению безопасности Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. При этом президент сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса.

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