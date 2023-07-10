Волонтер из Владивостока выпек больше 1500 булочек для жителей на Донбассе

Волонтеры помогают жителям Донбасса. Фото: организация «Пища жизни».

Гуманитарный лагерь развернули волонтеры «Пища жизни» на Донбассе. Они готовят горячие обеды и хлеб для местных жителей. Одним из тех, кто отправился помогать на Донбасс, стал пекарь Сергей Кирилюк из Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сергей родился и живет во Владивостоке. По профессии он пекарь, поэтому и отправился на Донбасс. Мужчина помогает печь булочки и готовить горячие обеды, а также развозить их по прифронтовым городам. Чаще всего еду он привозит пожилым людям и инвалидам.

«Мы готовим 1500 порций и привозим сюда. К нам приходят пожилые, неимущие пенсионеры. Много людей здесь, которые даже ходить не могут, инвалидов. Мы знаем их адреса и заносим им еду», – рассказал Сергей.

Горячий суп волонтеры разливают по литровым емкостям, доставляют вместе с булочками. Один из тех, к кому часто приезжает Сергей – незрячий колясочник Иван. Его дверь всегда открыта, и к нему часто заходят помочь соседи. Волонтеры «Пища жизни» также никогда не проезжают мимо.

Фото: организация «Пища жизни».

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