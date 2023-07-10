Школьник из Владивостока защитил проект благоустройства побережья за 12 миллионов рублей

Муниципалитет готов рассмотреть разнообразные идеи и оказать содействие в реализации молодежных проектов. Фото: Администрация Владивостока

Девятиклассник Матвей Иванов из средней общеобразовательной школы № 51 Владивостока вместе с двумя выпускницами предложили вариант благоустройства побережья в районе станции «Морской городок». Поданный на конкурс в номинации «Качественная эстетика городской среды» проект предполагает, что на территории появятся парк, детская и баскетбольная площадки, кафе, небольшая парковка для автомобилей, а также благоустроенная прогулочная зона. Поразительные ныне дети пошли! «Комсомольская правда – Владивосток» побеседовала с педагогом Матвея.

Но сначала о проекте. Выбор места не случаен – школа находится совсем рядом. Ребята сначала обследовали территорию, фотографировали объекты, изучали историю участка. И вместе с этим пытались представить набережную в том виде, в котором хотели бы ее видеть.

«Начали с малого – хотелось бы видеть здесь кафе. Но площадь территории большая – 24 тысячи квадратных метров. Мы сравнили и получили, что это примерно шесть школьных стадионов. Значит, здесь нужно что-то еще. Решили добавить детскую площадку. Но если есть площадка и кафе, то нужна и парковка, где приезжающие могут оставить автомобиль. Так, постепенно, начал вырисовываться проект в целом», – рассказала «КП» Евгения Токмакова, педагог и наставник ребят.

После этого приступили к проектированию и визуализации. Рассчитали в том числе и примерную стоимость – она составила около 12 миллионов рублей. Делали чертежи, выбирали картинки для того, чтобы отразить представление школьников «на бумаге». Провели небольшой соцопрос, результат которого показал, что проект очень нужен местным жителям. Больше 90% респондентов сказали, что набережная Моргородка нуждается в улучшении. Территорию у станции силами администрации еще в феврале освободили от ничейных и нелегальных гаражей. Работа по благоустройству продолжается.

«На протяжении всего нашего проекта люди нас активно поддерживали. Мы неоднократно общались с жителями и все они говорят – да, здесь нужна зона отдыха, а не только гаражи и лодочные сараи. Тем более, здесь есть небольшой лес и выход к морю. Если эту территорию благоустроить, реализовать все придумки, то может получиться прекрасная зона отдыха, которая будет востребована не только у жителей района, но и всего Владивостока. Был смешной эпизод, когда Матвей понес распечатывать фотографии с проекта. И его в студии печати окружили люди со словами, что этот проект очень важен для района», - вспоминает Евгения Токмакова.

По словам педагога, на защиту проекта в Москву смог поехать только Матвей Иванов, так как у девочек из 11 класса – Марии Маркиной и Софьи Хижковий, которые работали вместе с ним, на этот момент начались экзамены. Результаты были неизвестны до самого момента награждения, и вся команда уже глубоко в ночи с нетерпением их ждала. Новость о том, что проект попал в число победителей, вызвала просто бурю восторга.

«Очень хочется надеется на то, что этот проект не останется просто проектом, а станет толчком к реальному благоустройству побережья Моргородка и ляжет в основу этого благоустройства», – заключила Евгения.

Стоит заметить, на это есть реальные шансы. Как отметил ранее в беседе с «КП» глава Владивостока Константин Шестаков, муниципалитет готов рассмотреть разнообразные идеи и оказать содействие в реализации молодежных проектов.

«Эпизодических событий в городе достаточно, мне бы хотелось, чтобы вы [представители молодежи – прим.ред.] предлагали долгосрочные проекты. Мы со своей стороны выделим деньги, предоставим здание при необходимости, оборудование, надо только найти системного партнера», - добавил Константин Владимирович.

Напомним, комплексный ремонт в дальневосточной столице ведут с ранней весны. Вблизи Моргородка, на территории Второй Речки, в мае закончили работы на Волжской и Шуйской.

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