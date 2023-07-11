Ожидается достижение критических отметок: синоптики озвучили самый неблагоприятный прогноз на конец рабочей недели в Приморье

Приморье окажется во власти глубокого южного циклона. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье на эту рабочую неделю. Об этом сообщил главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во вторник, 11 июля, дожди охватят большую территорию края, местами возможны ливни с грозами. Температура воздуха днем понизится на 2-6 градусов, ночью температура +13… + 20°C.

В среду, 12 июля, циклон уйдет на восток. Вслед за ним распространится гребень антициклона. В большинстве районов дождей станет меньше, интенсивные осадки сохранятся только на северо-востоке. Ночью температура останется в прежних значениях +13… +20°C, днем при переменной облачности столбики термометров поднимутся до +24… +30°C, на восточном побережье +19… +23°C.

В четверг, 13 июля, будет небольшая передышка от дождей. Отрок охотского антициклона обеспечит на большей территории края погоду без осадков. Ночь станет прохладнее на 2-3 градуса, а день в континентальных районах сохранится на уровне среды. На побережье будет прохладно.

По предварительным расчетам, в пятницу, 14 июля, ожидается серьезное ухудшение погоды. Приморье окажется во власти глубокого южного циклона, который будет смещаться вблизи побережья края. На большей территории региона ожидаются дожди, местами сильные, также будут идти ливни с грозами. На побережье ветер усилится до штормового, на мысах южного побережья – до ураганного. На реках южной половины края возможно формирование и прохождение быстро развивающихся дождевых паводков с высотой подъема от 1 до 4,5 метра.

«Существует угроза подтопления значительных территорий и ливневым склоновым, и речным стоком. Ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов. Органы власти предупреждены об ухудшении погодных условий специальным докладом. Учитывая большую заблаговременность, расчеты могут меняться. Если предварительная информация подтвердится, «Примгидромет» распространит штормовое предупреждение», – уточнила Марина Парфенова.

Во Владивостоке в начале этой недели облачно, утром морось туман. Во вторник, во второй половине дня, пройдет дождь, не исключена гроза. Ночью +16… +19°C, днем в понедельник +21… +24°C, во вторник до 25°C тепла.

В среду, 12 июля, в основном без осадков, свежий ветер, но станет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до +24… +27°C. В четверг большую часть дня осадков не ожидается, и только под вечер облачность уплотнится, и может начаться небольшой дождь. День станет прохладнее: +19… +22°C, ночью +15… +18°C.

В пятницу, 14 июля, по предварительному прогнозу, во Владивостоке также будет непогода. Ожидается очень сильный дождь, который будет сопровождаться штормовым ветром. Температура воздуха в течение суток +16… +20°C.

«Отметим, что это предварительный прогноз о значительном ухудшении погодных условий. Приморье окажется во власти глубокого южного циклона, который будет смещаться вблизи побережья края. На большей территории края пройдут сильные, очень сильные дожди, ливни с грозами на побережье, усиление ветра до штормового, на мысах южного побережья – до ураганного. Примите эту информацию к сведению и не планируйте пока никаких выездов на конец рабочей недели, следите за погодой вместе с нами. Оперативные предупреждения будут обновляться в ежедневном режиме».

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