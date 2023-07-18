Искусство технологий в элегантном воплощении: абсолютно новый автомобиль создали в EXEED

Фото: предоставлено PR-службой EXEED.

Что вы знаете о сочетании комфорта, дизайна и технологий? В EXEED – все! Инженеры китайской марки автомобилей создали абсолютно новый автомобиль, в котором нашли отражение самые последние достижения компании. Речь о новеньком двухлитровом турбированном кросс-купе RX. Это самая ожидаемая новинка 2023 года, и в первой поставке всего 500 автомобилей. Мало – скажете Вы. Объявлен лимитированный прием предзаказов – ответим мы. Почему стоит «встать в очередь», и чем в этот раз готовы удивить создатели EXEED RX – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фото: предоставлено PR-службой EXEED.

НАЧИНКА

Как отмечено выше, у авто двухлитровый турбированный двигатель мощностью в 249 «лошадок» под капотом. До 100 километров в час автомобиль разгонится за 7,6 секунды. При этом удалось добиться выдающейся топливной экономичности: в смешанном цикле, согласно протоколу испытаний, расход топлива составит 7,6 литра. Впечатляет? Это только начало, так что садитесь поудобнее и пристегивайтесь покрепче.

Автомобиль оснащен семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальный крутящий момент составляет 385 ньютон на метр. Дисплей, показывающий распределение момента, позволяет водителю лучше понимать работу полного привода.

Сверхотзывчивое шасси оснащено подвеской с возможностью регулировать жесткость амортизаторов – в зависимости от дороги, по которой будет двигаться автомобиль. Кстати, об этом: есть семь режимов движения – эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье. Датчики для отслеживания обстановки в режиме реального времени установлены на кузове и вносят изменения в работу подвески с миллисекундным откликом. Все это просто идеально сочетается с интеллектуальной системой полного привода для любых условий и обеспечивает высококачественную управляемость и плавность. Благодаря системе подавления колебаний автомобиль сохраняет стабильность и управляемость при маневрировании: сглаживаются крены при поворотах, минимизируется продольная раскачка при ускорении и торможении, уменьшаются вибрации кузова. Электромагнитные клапаны установлены на амортизаторах и за доли секунды измеряют параметры демпфирмирования.

Вернемся к подвеске. Нагрузка на нее, благодаря плавной системе остановки, распределяется так, что положение кузова при интенсивном разгоне или наоборот торможении будет максимально стабильно. Согласитесь, всегда комфортно чувствовать себя уверенным в любой ситуации на абсолютно любом дорожном покрытии. И даже по бездорожью ездить будет в удовольствие: функция медленного движения оптимизирует рулевое управление и сделает поездку еще более приятной. Управление в этой машине, к слову, настраивали международные специалисты Bosch. Так, отклик от руля на малых скоростях будет просто невесом, на высоких присутствует обратная связь, и это позволит водителю еще эффективнее взаимодействовать с «железным конем».

Фото: предоставлено PR-службой EXEED.

Создатели автомобиля не обошли стороной и вопрос безопасности. И, поверьте, этому моменту здесь уделено должное внимание. Наряду с комфортом и водитель, и пассажиры будут чувствовать себя в безопасности благодаря более 20 системам ADAS. Сюда можно включить адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, систему помощи в пробках, систему удержания в полосе, ассистента смены полосы движения и еще многое другое. Разработка EXEED RX велась согласно международным стандартам безопасности, что позволило добиться рейтинга в пять звезд в краш-тестах. Общее время компьютерных испытаний составило более 500 000 часов. Автомобиль прошел длительные ресурсные испытания около 1 400 000 километров в более чем 55 вариантах дорожных условий, что позволяет с уверенностью предоставить традиционную для EXEED гарантию в течение семи лет, или 200 тысяч километров пробега.

ВИД ИМЕЕТ

Габариты автомобиля впечатляют: 4781*1920*1671 миллиметров. Колесная база при этом составляет 2800 миллиметров. Сам кузов купеобразный, и в линейке EXEED появился впервые. В автомобиле успешно сочетаются элегантные пропорции и стремительный силуэт – те самые составляющие, которые отлично вписались в концепцию «Искусство технологий».

Фронтальная часть машины выделяется приметной безрамочной решеткой радиатора в виде ромба, а также Х-образные дневные ходовые огни. RX оснащен интеллектуальной системой управления светом: передние и задние фары создают динамическую анимацию в такт музыке, звучащей в автомобиле. Этот визуальный эффект позволит вам стать не просто заметным, но и узнаваемым на дороге в потоке. Кстати, о музыке: аудиосистема с 14-ю динамиками обеспечивает уникальное звучание и полное погружение в атмосферу.

В сочетании со светодиодными полосами света с обеих сторон, они образуют форму буквы «Σ». По некоторым трактовкам символ греков олицетворяет духовный элемент, содержащийся в материальном. Подобный авангардный стиль наверняка найдет отклик в сердцах интеллектуальной и творческой молодой аудитории.

Фото: предоставлено PR-службой EXEED.

Профиль EXEED спроектирован так, чтобы максимально передать всю полноту красоты. Достичь этого удалось благодаря плавным линиям и четко выверенным пропорциям. Крыша добавляет автомобилю элегантности своим изящным изгибом.

Вернемся к тому, что колесная база у автомобиля все же длинная, и в пропорции с короткой конструкцией передней и задней подвески это дало возможность для более динамичного ускорения. А благодаря особому дизайну спойлера, автомобиль с мощным двигателем становится более устойчивым и комфортным на высоких скоростях.

В кузов авто также встроены изящные скрытые ручки, а центральные линии, подобно метеориту в ночном небе, создают причудливую игру света и тени на боковой поверхности. Новенький EXEED RX доступен в шести цветах: галактический серый, небесный голубой, лунный серый, метеорный зеленый, бескрайне черный и кристаллический белый.

САЛОН

Как только вы окажетесь в салоне авто, сразу же появится ощущение, что вы, как минимум, пилот комфортабельного и современного космического корабля. Перед лицом – изогнутый сдвоенный экран с диагональю 24,6 дюйма, за головой – регулируемые подголовники со встроенной акустикой, а тело удобно устроилось в кожаном сиденье с множеством самых разнообразных настроек.

Зимой автомобиль в прямом смысле согреет водителя и пассажиров теплом: предусмотрен полный пакет, включающий обогрев руля и сидений, ветрового стекла, зеркал заднего вида, форсунок омывателя.

Для пассажира спереди здесь предусмотрено сиденье повышенной комфортности с 5-ю режимами массажа и удлиненной поддержкой для ног в положении для отдыха. Для заднего ряда – 2-х зонный климат-контроль и вентиляция. Комфорт и приятные ощущения также подарит премиальная система ионизации и ароматизации воздуха.

Фото: предоставлено PR-службой EXEED.

Из электроники здесь тоже есть, чем похвастаться: интеллектуальный процессор с высокой производительностью, камера кругового обзора с функцией «прозрачное шасси» и, традиционно, Бесключевой доступ в автомобиль и с использованием NFC ключа.

Кто знает, может быть, это еще не все сюрпризы, которые приготовила нам китайская марка автомобилей EXEED.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

«Это автомобиль, который идеально дополнит стильный и статусный образ своего владельца. В первой партии мы ожидаем всего 500 машин, и первых покупателей ждут интересные и привлекательные условия покупки», – директор бренда Геннадий Баранов.

КАК КУПИТЬ

Официальный старт продаж EXEED RX начнется до конца июля. Цену пока что держат в секрете, но обещают до конца месяца назвать цифру и озвучить условия по кредитованию и страхованию. А пока что можно стать одним из первых обладателей премиального кросс-купе – оформить предзаказ в EXEED ЦЕНТР СВО-СЕРВИС Маковского, расположенном по адресу: Владивосток, улица Маковского, 93. Телефон: 8 423 229 88 88.

Не медлите! Сделайте шаг в будущее уже сейчас вместе с самой ожидаемой новинкой года в линейке бренда.

Фото: предоставлено PR-службой EXEED.

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