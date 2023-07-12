Не планируйте поездки по краю: приморцев предупредили об ухудшении погоды

Также прогнозируется усиление ветра до 17-24 метров в секунду. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Приморье объявлено штормовое предупреждение на 15-17 июля. Об этом сообщила главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В связи с активизацией циклона на территории Приморского края ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на большей территории региона ожидаются дожди с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее. В отделе в отдельных районах очень сильные дожди – 50 миллиметров и более за 12 часов и менее, а также будут идти сильные ливни – 30 миллиметров и более за час и менее.

16-17 июля в Приморском крае сохранится неустойчивый характер погоды, будут идти кратковременные дожди, местами ливни с количеством 15-40 миллиметров. Дожди будут сопровождаться грозами в прибрежных районах. Также прогнозируется усиление ветра до 17-24 метров в секунду. В связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями на реках края не исключено формирование и прохождение быстро развивающихся паводков с высотой подъема преимущественно 0,5-2,5 метра, на реках южной половины – до 4,5 метра.

«Создается угроза подтопления территорий ливневым склоновым речным стоком, ожидается достижение критических отметок с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов. Примите эту информацию к сведению и не планируйте дальних поездок по краю в период с 15 по 17 июля», – уточнила Марина Парфенова.

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