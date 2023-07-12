«КП» разбиралась с ценниками на один из главных праздников в жизни. Фото: Елена ОВСЯННИКОВА

Лето – пора свадебная. Тепло, красиво, открываются все возможности, чтобы закатить если не пир, то, как минимум, масштабное торжество. О тенденциях и традициях нынешнего свадебного сезона и о том, сколько нынче может стоить свадьба по-приморски, рассказал Владимир Хван, известный ведущий и организатор свадеб с 12-летним стажем.

Сколько стоит организация свадьбы во Владивостоке в 2023 году?

– В сумме, в районе миллиона получается вместе с едой и гостями. Если смотреть по статьям расходов: свадебный ведущий – порядка 60-70 тысяч рублей, кавер-группа, если нужна, порядка 80-90 тысяч рублей, свадебный организатор – 20-40 тысяч рублей.

Далее. Координатор, если нужен – 15-20 тысяч рублей, вокалисты – порядка 15-25 тысяч рублей за час работы, даже банкетная няня на свадьбе порой незаменима – 10-12 тысяч рублей. В свадебном оформлении разбег очень большой, но в 100-115 тысяч рублей уложиться можно. Видеограф – порядка 120 тысяч рублей, потому что он работает с 8 утра до 12 часов ночи, то есть около 14 часов находится на ногах. А потом он еще монтирует. Фотограф работает на свадьбе порядка 10 часов, в среднем «стоит» 7 тысяч в час.

В лимузинах сейчас немодно кататься по городу, потому что неудобно. Все берут компактные комфортабельные автомобили, которые могут проехать в любое место. Да и в ЗАГС со всеми гостями не едут. Обычно с молодоженами на регистрацию едут 5-10 человек, – рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 FM) Владимир Хван.

Опыт жениха и невесты

«Комсомолка» решила узнать, все ли молодожены Владивостока готовы отдать столь внушительную сумму за бракосочетание.

Анастасия и Алексей Васильевы могли бы поспорить с тем, что на веселую свадьбу требуется не меньше миллиона. Их торжественное событие обошлось в десять раз дешевле – примерно в 100 тысяч рублей. И это в декабре 2022 года. Поразительно, да?

Раздумывая над тем, как оно должно пройти, будущая невеста случайно увидела объявление об аренде «Party Bus» - праздничного автобуса, укомплектованного для вечеринки на колесах. За 30 тысяч рублей молодожены с гостями весь день катались по Владивостоку, в свадебной смете это была самая большая статья расходов. Еще в 20 тысяч обошлись еда и напитки. А трехъярусный торт сделали в городской кондитерской всего за 5000 рублей. Костюмы жениха и невесты обошлись в 16 тысяч, кольца и букет невесты подарили родители. Фотографа и видеооператора решили не заказывать, ведь в наши дни у каждого гостя в кармане телефон с прекрасной камерой, а живые фотографии рассматривать гораздо интереснее, чем постановочные фото. Так, по крайней мере, сочли наши герои.

«Немало средств уходит на расходы, которые принято считать мелкими и не вписывать в смету, но так как их много – набегает приличная сумма. Сюда входит одноразовая посуда, пакеты для мусора, ленты и украшения для фотозоны, всевозможные салфетки, призы для конкурсов и многое другое. На эти затраты нужно закладывать не менее 10 тысяч рублей», – призналась Анастасия.

Среднее по палате

А проведенный в начале февраля этого года опрос жителей России показал, что, в среднем, россияне планируют потратить на свадьбу 255 тысяч рублей. Больше полумиллиона готовы отдать не больше 17 % готовящихся вступить в брак.

Жители Владивостока оказались еще скромнее – свои свадебные затраты они оценивают, в среднем, в 205 тысяч рублей, согласно исследованиям Сбербанка.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СВАДЬБА: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК И ЧТО ЛУЧШЕ УЧЕСТЬ ЗАРАНЕЕ

Конечно, на такой праздник так или иначе любых денег не жалко, главное знать, как их правильно применить. Организация торжеств – такая же работа, как, например, сварка. Вот что рекомендует свадебных дел мастер Владимир Хван.

Посоветуйте, как опытный организатор – за сколько начинать подготовку, какое место для свадьбы лучше выбрать?

– Бронировать лучше все за сезон, то есть, весной на осень. Именно бронировать, без определения деталей. Детали лучше начинать определять примерно за месяц. Потому что вкусы, желания, тенденции меняются, особенно у беременных. С ведущими тоже самое – определитесь и бронируйте за месяц.

Что касается локации, если это лето – это обязательно должна быть выездная регистрация, должно быть море, какие-то красивые лужайки, места. Главное – это качественный сервис в локации.

Главный совет – не экономьте на свадьбе, потому что она бывает раз в жизни. Ну, хотелось бы в это верить. Не нужно делать что-то самому. Все равно это не выйдет дешевле, потому что ты не профессионал. Сделаешь сам, выйдет столько же по деньгам, но потребует огромной дополнительной затраты сил.

Когда лучше сыграть свадьбу?

– Тут зависит от того, что хочется. Наверное, идеальный период – это осень, бабье лето. Когда еще можно и в море прыгнуть, и уже не так жарко. Потому что бывают свадьбы в августе, а в это время у нас в Приморье по-разному погода складывается. Бывает жара, а бывает и тайфун «Майсак».

Что в моде в нынешнем свадебном сезоне?

– Чтобы было красиво. Всем хочется свадебную сказку. Сейчас лето, выездные регистрации. Это лирика, это красиво, это немножко сентиментально. И в тренде сейчас легкие, ненавязчивые свадьбы. Чтобы было все максимально просто.

А что обязательно должно быть всегда?

Хороший ведущий. Если свадьба больше 30 человек, лучше взять свадебного координатора. В принципе, всегда лучше его взять – это человек, который поможет с раннего утра и до вечера. Услуга недорогая – 20-30 тысяч рублей, но это нужный человек.

Про свадебные традиции – невесту сейчас воруют?

– Последние года четыре все просят не делать этого. И еще рекомендуют не кричать «горько». Сейчас большинство свадеб говорит: невесту не воруем, целоваться не требуем, и вообще ничего не воруем – ни букет, ничего.

А каравай откусывают?

– Да, эта традиция возвращается. По настоянию родителей, как правило. Кто-то вместо каравая несет фрукты, кто-то встречает мясом.

Торт должен быть на свадьбе?

– Конечно. Это завершение любого праздника. Это красиво. Многие вещи мы делаем для фото и видео и торт – это один из элементов, который можно сделать красиво, ярко. И это будет такая хорошая завершающая жирная точка.

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