Проникает в мозг: планктон с «кислотой зомби» найден в водах Владивостока

Паниковать пока не стоит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опасный для мозга планктон найден в акватории Владивостока, речь идет о малоизученном одноклеточном, который называется псевдоницший (Pseudo-nitzschia). Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского.

«Морские диатомовые водоросли Pseudo-nitzschia привлекают внимание исследователей вследствие их способности вызывать нейротоксическое отравление домоевой кислотой (ДК), которая продуцируется некоторыми видами рода, относится к классу возбуждающих аминокислот и известна как агонист глутаматных-ионотропных рецепторов в центральной нервной системе млекопитающих», – уточнили в ННЦМБ.

Псевдоницший. Фото: ННЦМБ ДВО РАН

Домоевая кислота, содержащаяся в планктоне, может вызывать реальные неврологические расстройства у человека, например, потерю кратковременной памяти. Еще среди симптомов судороги и тремор.

Более того, по словам Инны Стонник, старшего научного сотрудника ННЦМБ, в Уссурийском заливе цветение (по сути, размножение) планктона изменилось с 2017 года из-за появления новых видов этих одноклеточных. Кислота, в свою очередь, может отравлять моллюсков и даже прибрежные экосистемы.

Как уточнили ученые, ежегодно в мире регистрируются десятки тысяч случаев интоксикации после употребления в пищу токсинов микроводорослей. Чаще всего это происходит после ужина с блюдами из морских деликатесов.

«Помимо ущерба морской фауне ДК может привести к значительным экономическим потерям для аквакультурных хозяйств», – заключили в пресс-службе ННЦМБ ДВО РАН.

По информации дальневосточных экспертов, пока что опасных концентраций домоевой кислоты не обнаружено в других российских регионах. Единственная акватория, вызывающая опасения, – воды вблизи Владивостока.

Ранее распространение планктона привело к экологической катастрофе на Камчатке в 2020 году. Погибли тысячи морских обитателей. В СМИ ядовитое вещество назвали «кислотой зомби».

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