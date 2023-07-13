«Роснефть» начала новую научную экспедицию в Арктику

Фото: Пресс-служба ПАО "НК "Роснефть"

Из порта Петропавловска-Камчатского в Южно-Чукотское море вышло единственное в своем роде российское буровое судно «Бавенит» с командой специалистов.

Оно укомплектовано инновационным отечественным оборудованием, для бурения скважин и их геофизического исследования в сложных геологических и климатических условиях северных морей. Эта технология была отработана «Роснефтью» в рамках реализации ее проекта по стратиграфическому бурению, начавшемуся в 2020 году.

- «Бавенит» - судно ледового класса, предназначенное для работы в высоких широтах, при отрицательных температурах и в зонах, где не работают системы навигации. Судно доукомплектовано системой навигационного позиционирования «Нэвис-5000», которая позволяет держать позицию для бурения скважин с точностью до 10 см при спокойной воде. Бурильные компоновки сделаны из специальных сплавов, которые позволяют отбирать пробы грунта высокого качества и с высокой скоростью, - рассказал начальник экспедиции Сергей Гирвич.

Фото: Пресс-служба ПАО "НК "Роснефть"

В этой экспедиции, которая будет продолжаться до конца года, пройдут беспрецедентные по объему научные работы. Участники экспедиции будут проводить малоглубинное стратиграфическое бурение в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, а также изучать строение пород в море Лаптевых.

В первых трех экспедициях «Роснефть» уже получила керны из скважин, пробуренных на севере Карского, Чукотского морей и моря Лаптевых – первых в истории их изучения.

- Это уже четвертый полевой сезон. Судно идет в Южно-Чукотское море еще до того, как откроется весь лед в Восточной Арктике. В этом году судно специально дооснащено и с точки зрения технологии бурения стратиграфических скважин, и с точки зрения их геофизических исследований, - рассказал руководитель проекта стратиграфического бурения «Роснефти» Андрей Колюбакин.

Полученный керн дает геологам представление о возрасте пластов, их составе в условиях формирования шельфа Восточной Арктики. Комплексные лабораторно-аналитические и камеральные исследования добытых образцов ведут специалисты компании «Иннопрактика» в лабораториях геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

- Керновый материал – уникальный. И не только для российской науки. Перед нами стоит задача получить информацию о возрасте этих пород, что позволит верифицировать геологическую модель арктического региона. И это очень важно для планирования любых работ на крайнем севере, - сказал руководитель группы проектов «Иннопрактики» Роман Лукашев.

Фото: Пресс-служба ПАО "НК "Роснефть"

Полученная информация позволит более точно прогнозировать состояние нефтегазовых систем региона.

- Создание достоверной геологической модели любого региона – это ключ к познанию недр, в том числе, к обнаружению новых месторождений нефти и газа. Специфика этой экспедиции в том, что мы планируем вскрыть с помощью стратиграфического бурения наиболее древние уровни разреза осадочного чехла, которые имеют сходство с аналогичными комплексами Аляски, - рассказал заместитель директора департамента геологоразведочных работ «Роснефти» Николай Малышев.