«Прослужат до 50 лет»: как Владивосток масштабно меняет трубы и чего ждать

Ремонт теплосетей. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Прошлый отопительный сезон запомнился частыми и регулярными отключениями отопления квартир и домов. Причиной тому послужила чрезвычайная ветхость тепловых сетей – некоторые коммуникации обходились без ремонта в течение более чем 40 лет – еще со времен Советского Союза. Износ сетей достиг почти 90%. Масштабного ремонта (как тот, что начался этим летом) ждали, но побаивались. О самой масштабной за последние сорок лет модернизации сетей теплоснабжения «Комсомольской правде – Владивосток», рассказал вице-мэр Владивостока Тарас Фищук. Чего ждать и почему переживать не стоит – в материале.

Начнем с цифр. Всего в этом году во Владивостоке планируют заменить двадцать один километр труб.

Наиболее масштабные работы ведутся в Первомайском районе, где должно быть модернизировано около 15 километров сетей на улицах Борисенко, Связи, Никифорова, Сафонова, Борисенко, Героев Хасана, 40 лет и 60 лет ВЛКСМ, Нестерова, Новожилова, 2-й Строительной и реконструировано три центральных тепловых узла на Сафонова, 26, Гризодубовой, 47 и 40 лет ВЛКСМ, 21а.

Во Фрунзенском районе замене подлежат больше 5 километров труб на Океанском проспекте, проспекте Острякова, улицах Садовой, Амурской, Хабаровской, Союзной.

На замену теплосетей в этих районах администрация города получила средства из Фонда национального благосостояния России – почти 2 миллиарда рублей.

Работы на улице Героев Хасана ведет новосибирская компания «ПК Сибэнергомаш», которая выиграла конкурс городской администрации. Здесь они должны заменить 800 метров трубы, на 600 метрах уже прорыта траншея и укладываются железобетонные лотки.

По словам главного инженера ПК «Сибэнергомаш» Максима Зеленина, выполнено 50% земляных работ и 40% работ по укладке лотков. Сейчас строители ожидают доставки труб, которые едут из европейской части страны, чтобы начать их укладку. Это будут новые трубы марки ППМИ – стальные, без внутреннего шва и с самой надежной системой теплоизоляции. Они смогут прослужить до 50 лет. Кстати, новые трубы будут иметь больший диаметр, чем предыдущие. Это создаст запас теплоносителя, что повысит стабильность отопления и даст возможность подключать новые объекты.

Как рассказал Тарас Фищук, на этом участке сети реконструируются полностью, включая магистральные линии, колодцы, тепловые узлы и подводы к домам.

Эта же компания меняет 350 метров труб на улице Садовая во Фрунзенском районе, возле детской краевой больницы и городской больницы №1. Здесь тоже ведется полная реконструкция сети с увеличением емкости теплоносителя.

Тарас Фищук. Фото: Юрий ГАФАРОВ

Работаем в кооперации

Так, к примеру, масштабное обновление теплосети на улице Гоголя ведет муниципальное предприятие «Владивостокское предприятие электрических сетей» (в рамках инвестиционного проекта по технологическому присоединению строящегося музейно-театрального комплекса). ВПЭС заменит здесь 700 метров труб и проложит дополнительно больше 300 метров для присоединения комплекса. Но для того, чтобы обеспечить нужный объем тепла, еще 1000 метров на этом участке заменит Дальневосточная генерирующая компания. На 800 метрах диаметр трубы увеличится с 800 до 1000 миллиметров, а еще на двухстах метрах – с 600 до 700 миллиметров.

В ближайшее время начнется модернизация сети теплоснабжения в районе Инструментального кольца. Здесь работы пройдут по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

К трудностям готовы

Корректировки в сроки завершения работ могут внести ВЭФ и погода. Во время проведения Восточного экономического форума работы будут приостановлены из-за режима тишины. Сильные ливни тоже могут повлиять на график модернизации теплосети. Но пока перед строителями стоит задача закончить все запланированные работы в срок.

Самые же большие проблемы коммунальщикам доставляет пересечение их магистралей с объектами «смежников»: канализацией, водопроводом, линиями связи и электропередач. Для оперативного решения подобных трудностей в администрации Владивостока создана рабочая группа из представителей различных отделов администрации и организаций, имеющих в городе свои подземные линии.

«На следующий год планируется благоустройство прилегающей к теплосетям территории. Пункт о благоустройстве заложен в контракт с исполнителями, и эти работы будут выполнены неукоснительно – ведь во многих местах трубы меняются во дворах, и все, что нарушено подрядчиками, будет восстановлено», – сказал Тарас Фищук.

Серьезные амбиции

Всего на модернизацию сетей теплоснабжения в этом году Владивосток потратит 4,6 миллиарда рублей. Кроме средств фонда благосостояния России, это и инвестиционные средства предприятий, и технологические присоединения, и средства из других программ по развитию ЖКХ. Протяженность тепловых сетей во Владивостоке составляет около тысячи километров, 700 из них находятся в муниципальной собственности. Минстрой России рекомендует ежегодно модернизировать не менее 4-5% от общей протяженности тепловых сетей, чтобы любой их участок обновлялся каждые 20-25 лет.

Поэтому двадцатью километрами обновленными в этом году сетей дело не ограничится. В городской администрации основные надежды возлагают на мастер-план Владивостока, в котором на реконструкцию и содержание городских теплосетей до 2030 года заложено 40 миллиардов рублей. В сентябре на ВЭФ губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков представят его Президенту России.

«Мы понимаем, что эти работы доставляют немало неудобств жителям города. Ремонт создает проблемы движению автомобилистов и пешеходов. Но мы стараемся синхронизировать эти работы с ритмом жизни города, чтобы даже при круглосуточной работе минимизировать неудобства. К счастью, большинство горожан понимает нас, потому что видит проблемы с системой теплоснабжения, видит количество прорывов зимой. Да, есть неудобства, но я прошу отнестись к этому с пониманием – мы стараемся делать благое дело с наименьшим дискомфортом для жителей. Проведя сейчас модернизацию сетей, мы минимум на 25 лет, а при правильной эксплуатации и обслуживании, то и на все 50 сможем забыть о проблемах с теплоснабжением в нашем городе», – заключил Фищук.

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