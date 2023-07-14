Некрасовский продолжают «зашивать»: ремонт одного из главных путепроводов Владивостока на финишной прямой

Фото: администрация Владивостока

На Некрасовском путепроводе закончили ремонтировать деформационные швы в сторону центра города. Сейчас специалисты трудятся над деформационными швами с другой стороны – от «Молодежной» до «Некрасовской» по направлению из центра города, сообщили в администрации Владивостока.

Благодаря хорошей погоде крайнюю правую сторону по направлению из центра отремонтировали всего за три дня. Сейчас работы приостановлены из-за дождя. Как только он завершится, специалисты «СТК Макс М», ответственные за реконструкцию, продолжат ремонт швов средней полосы в сторону пригорода.

Швы играют важную роль в конструкции моста, компенсируя сужение и расширение балок и нуждаются в регулярном ремонте. Особенно с учетом износа нынешнего полотна.

Для того, чтоб материал деформационных швов мог набрать достаточную прочность, после укладки материала делаются перерывы на 12-18 часов. Если по отремонтированным участкам сразу пустить машины, то швы начинают быстро деформироваться. Это может привести к постепенному разрушению балок, поддерживающих дорожное полотно путепровода.

Именно поэтому рабочие, ведущие ремонт, точечно перекрывают те участки, на которых ведутся работы. В среднем, ограничение движения на каждом участке занимает около трех дней.

Автомобилистов города просят отнестись к работам с пониманием – от них зависит безопасность движения в городе и продолжительность срока службы путепровода без проведения капитального ремонта.

На время ремонта водителям предлагается воспользоваться альтернативными проездами по Снеговой и Нефтеветке. Последняя дорога, по информации администрации города, регулярно обслуживается – подсыпается и грейдируется.

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